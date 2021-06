von Vanessa Amann

Welchen wichtigen Beitrag die Hausarztpraxen zur Impfkampagne beitragen, zeigen auch die Zahlen aus der Erzinger-Praxis von Stefan Bastians: In nur sieben Wochen erhielten etwas mehr als 800 Menschen einen Termin zur Immunisierung. Alleinig die Kooperation zwischen der Arztpraxis und der Gemeinde ermöglicht den Umfang von 140 Impfungen an einem zentralen Termin in der Woche.

„Hätten wir die Sporthalle nicht zur Verfügung, könnten wir maximal 30 Personen bei uns in den Räumlichkeiten impfen“, berichtet der Allgemeinmediziner. Darunter seien primär Patienten und Bürger aus dem Klettgau, dennoch würde auch sonst niemand weggeschickt werden. „Wir hatten auch vereinzelt Personen aus dem Umland“, sagt Bastians. Er betont jedoch auch den enormen organisatorischen Aufwand, der hinter diesen Kampagnen steht. Alleine um die Terminierung, Anmeldung und Dokumentation zu meistern, bräuchte es zwei volle Arbeitskräfte. Denn dieser Aufwand bestehe natürlich neben dem regulären Praxisbetrieb: „Die Termine koordiniere ich am Wochenende, da sonst keine Zeit dafür ist“, erklärt Meike Demuth, die zuständige Praxismanagerin.

Die Warteliste auf der bis vor kurzem 350 Impfwillige standen, sei nun so gut wie abgearbeitet. Deshalb findet nun kommende Woche die letzte große Aktion für Erstimpfungen in der Sporthalle statt. Dies begründet der Arzt auch damit, dass die Nachfrage über seine Praxis sinke. „Personen sagen ihren Termin ab, weil die Zahlen nun sinken und sie keine Vorerkrankungen haben“, dennoch mahnt er zur Vorsicht im Hinblick auf das Erstarken der Delta-Variante – nun auch in Deutschland. So möchte auch der Bürgermeister, Ozan Topcuogullari, Erwachsene motivieren sich um einen Impftermin zu bemühen, denn „es geht um den Schutz der ganzen Gesellschaft“.

Es gibt noch vereinzelt Termine für eine Erstimpfung in Erzingen kommenden Dienstag, 22. Juni, über die Hausarztpraxis. Interessenten können sich per E-Mail (praxis-sbastians@t-online.de) anmelden.