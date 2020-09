Der SÜDKURIER hat heute Geburtstag, Hannelore Ebner aus Erzingen auch. Er ist 75, sie 65 Jahre alt. Das Tolle: Beide dürfen den Jubeltag heute gemeinsam erleben. Die treue Abonnentin unserer Zeitung besitzt noch eine Erstausgabe des SÜDKURIER vom 8. September 1945, den sie heute stolz in der Hand hält.

Sechs Seiten für 20 Pfennig

Sie hat die Ausgabe vor 75 Jahren natürlich nicht selbst gekauft. „Die stammt von meinen Eltern. In einem Fotoalbum ist das Ding drin. Sechs Seiten hat die Zeitung, alles für 20 Pfennig“, sagt sie am Telefon salopp. Sie ist zu Scherzen aufgelegt: „Es ist echtes Papier. Hören Sie, wie es raschelt?“ Ja, es ist nicht zu überhören.

Sie blättert und liest einige Überschriften vor. Kriegsthemen bestimmen die Schlagzeilen. De Gaulle wird Ehrenbürger von New York, über die Heimkehrer von Kriegsgefangenen aus den USA ist zu lesen, der Kiosk am Hauptzollamt in Konstanz ist wieder geöffnet, ein Thema ist dem neuen Leben in Baden gewidmet, und, und, und. Sie findet sogar Sportnotizen und einen Artikel über den Flüchtlingszustrom in Berlin.

Das Titelblatt des ersten SÜDKURIER. Erschienen am 8. September 1945. | Bild: Eva Baumgartner

Ein Titel springt ihr als Hundebesitzerin ins Auge: „Deutscher Schäferhund abzugeben.“

Kein Frühstück ohne die Zeitung

Im Fotoalbum hat der erste SÜDKURIER einen Ehrenplatz. Wie lange sie unsere Zeitung schon liest, wie lange sie Abonnentin ist, das weiß sie nicht so genau. „Bestimmt 40 Jahre, ich habe das Abonnement von meinen Eltern übernommen.“ Für sie gebe es kein Frühstück ohne den SÜDKURIER. Sie betont: „Ich brauche das Papier in der Hand, mit Internet habe ich es nicht so.“

Das Papier erfüllt auch andere Zwecke

Schließlich habe die Zeitung nach dem Lesen noch seinen Zweck. Sie verrät: „Früher haben wir den Vogelkäfig damit ausgelegt, heute brauche ich sie für die Biotonne. Mit dem Laptop kann ich das nicht machen.“ Sie benutze PC, Notebook und Smartphone. Aber sie sei ein bisschen altmodisch. Und hat gleich einen Scherz parat: „Stellen Sie sich vor, der Strom fällt aus. Es gibt Leute, die wissen nicht wie sie heißen, weil sie nicht im Computer nachschauen können.“

Wie viele Leser beginnt sie mit der morgendlichen Lektüre von hinten, mit den Todesanzeigen. Vereinsnachrichten interessierten sie. „Alle Neuigkeiten eben.“ Seit dem Ausbruch des Coronavirus‘ liest sie den SÜDKURIER sehr ausführlich, wie sie erzählt. „Ich könnte jeden Tag zwei Leserbriefe schreiben, das will ich aber nicht.“ Besonders Nachrichten über Tiere regten sie auf. Manchmal liest sie auch den Krimi. Abends vor dem Einschlafen.

Zur Person Hannelore Ebner (65), alleinstehend, ist in Tiengen geboren und aufgewachsen. Seit 18 Jahren lebt sie in Erzingen. Bis zur Rente arbeitete sie als kaufmännische Angestellte in der Reha-Klinik in Bad Zurzach/Schweiz. Die 65-Jährige ist in der Nachbarschaftshilfe, Förderverein Innovatives Dorfleben einladend und effektiv (IDee), und seit neuestem im Pfarrgemeindeteam aktiv. Mit ihrem Hund „Harco“, ein Eurasier, von der Double Forest Ranch in der Schweiz ist sie Mitglied in einer Zuchtvereinigung.

Auch heute, an ihrem Geburtstag, wird‘s nicht anders sein. Zum Frühstück gibt es den SÜDKURIER und ein wenig Gesellschaft. Sie feiert in einem kleinen Rahmen, mit Bekannten und Freunden.