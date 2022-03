von Albert Moser

Zu einer vorbildlichen bürgerschaftlichen Aktion haben sich im kleinen Klettgauer Ortsteil Bühl etliche Frauen zu einer Spendenaktion für die geflüchteten Menschen aus der Ukraine zusammengefunden.

Im Pfarrheim hinter der Notburgakirche haben die rührigen Helferinnen im Gang und in einem Nebenraum Kleider und Hygieneartikel gesammelt um den hier in Bühl und Umgebung gestrandeten Leuten aus dem Kriegsgebiet das nötigste zu vermitteln. Die gespendeten Kleider werden in Säcken angeliefert und dann von den fleißigen Händen auf Schäden und Sauberkeit untersucht und in die Kategorien Frauen, Männer, Kinder und Babys und gleichzeitig in verschiedene Größen unterteilt.

Professionelle Darbietung und übersichtliche Anordnung der gespendeten Kleider und Hygieneartikel. | Bild: Albert Moser

Alles wird griffbereit auf Bügel präsentiert und in offene große Kartons aufbereitet und für die Bedürftigen zur Mitnahme angeboten. Die Aktion, so die beiden Initiatorinnen Gemeinderätin Nathalie Netzhammer und Regina Rüdt, sei bei der Bevölkerung gut aufgenommen worden, die Hilfsbereitschaft sei groß für die leidgeprüften Menschen aus der Ukraine.

Die beiden Verantwortlichen der Aktion sorgen für die Koordination der gutangelaufenen Spenden, von links: Nathalie Netzhammer und Regina Rüdt. | Bild: Albert Moser

Wer jetzt noch Kleiderspenden vorbeibringen möchte, sollte Regina Rüdt unter der Telefonnummer 07742/9227699 kontaktieren, um einen Termin zu vereinbaren. Das gleiche gilt für die Abholung von gespendeter Kleidung oder Hygieneartikel durch die betroffenen Flüchtlinge.

Die Dorfgemeinschaft aus Junggesellen, Musikverein Riedern-Bühl und Kirchenchor Bühl planen für den Sonntag den 15. Mai einen Solidaritätstag für die Ukraine-Hilfe mit einem Kirchenkonzert in der Notburgakirche und anschließendem Hock mit Bewirtung.