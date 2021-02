von Eva Baumgartner

Knapp sechs Monate nach dem Spatenstich zum Erweiterungsbau der Realschule Klettgau steht der Rohbau des Erdgeschosses. Seit Mitte Januar sind die Bauarbeiten wieder in vollem Gange, kleinere Verzögerungen durch die starken Schneefälle sind, so erklärt Stefan Zölle vom Ortsbauamt, „sehr überschaubar und nicht weiter dramatisch“.

Derzeit laufen auf der Großbaustelle die Vorbereitungen zur Errichtung des Obergeschosses, und so der Plan, der Rohbau wird im Herbst dieses Jahres fertiggestellt sein. Die Arbeiten für den Innenausbau werden in naher Zukunft ausgeschrieben, so dass es zügig voran gehen wird und im kommenden Jahr der Bau fertiggestellt und bezugsfertig sein wird.

Angesicht dessen, dass nur innerhalb eines halben Jahres die Umwandlung von einer Gemeinschaftsschule zur Realschule – im Hintergrund die drohende Schließung einer weiterführenden Schule in Klettgau wie ein Damoklesschwert drohte – ist der Termin der Fertigstellung durchaus realistisch.

Ein Blick zurück

Das Modell der Gemeinschaftsschule fand nicht die notwendige Akzeptanz in der Bevölkerung, das schlug sich in dramatisch rückläufigen Schüleranmeldezahlen nieder.

Auch das in die Jahre gekommene und äußerst sanierungsbedürftige Schulgebäude aus den 70er Jahren, dazu die nicht mehr zeitgemäße Ausstattung – es gab zu viele „Schulbaustellen“ in Klettgau, sodass die Zuversicht der Eltern, dass ihre Kinder am Wohnort eine der Zeit entsprechende weiterführende Schule an ihrem besuchen können, zusehends im Schwinden begriffen war. So gesehen, wurde buchstäblich in letzter Minute das Ruder herumgerissen: „im rekordverdächtigen Eiltempo“, so betonte seinerzeit Bürgermeister Ozan Topcuogullari in seiner Ansprache beim feierlichen Spatenstich.

Sechs Millionen Euro werden investiert, viel Geld, mit dem aber die rund 7500 Einwohner zählende Gemeinde mehr als gut fährt, denn jährlich verlassen an die 70 Viertklässler die hiesigen Grundschulen in Erzingen und Grießen. Für sie wird im kommenden Jahr eine wohnortnahe und hochmoderne, weiterführende Schule zur Verfügung stehen.

Tage der Offenen Tür

In dieser und der nächsten Woche (4. und 8. Februar) stellt sich die Realschule Klettgau den Viertklässlern und ihren Eltern bei ihren digitalen Tagen der Offenen Tür vor.