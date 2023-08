Nachdem auf den Straßen in mehreren Klettgauer-Ortsteilen in Sachen Breitbandausbau die letzten Wochen nichts mehr ging, machten sich Gerüchte breit, das zuständige Unternehmen sei insolvent. Aber was ist da wirklich dran?

„Kein für uns tätiges Unternehmen ist insolvent. Der Auftragnehmer Citrus Solutions hat sich dazu entschieden, die Arbeiten mit einem anderen Subunternehmer fertigzustellen. Derzeit ist das Unternehmen Reck tätig“, teilt Jasmin Hauser von der Gemeindeverwaltung auf Anfrage mit.

Auftragnehmer Citrus Solutions nimmt Stellung

Der Kommunikationsdienst des für den Bau zuständigen Unternehmens erklärt: „Wir treten als Generalunternehmer auf, das heißt wir beauftragen mehrere Subunternehmer, die den Netzausbau in den einzelnen Phasen durchführen.“

Nur eine der Breitband-Baustellen in der Gemeinde Klettgau. | Bild: Eva Baumgartner

Von einer Insolvenz wissen auch die zuständigen Unternehmer der lettischen Firma nichts. „Die Gerüchte sind falsch. Einer unserer Subunternehmer wurde vom Projekt suspendiert, da er nicht in der Lage war, den deutschen Qualitätsanforderungen zu entsprechen.“

Keine Parallelen zum Tötungsdelikt in Jestetten

Erst wenige Wochen vor dem Abzug des zuerst beauftragten lettischen Subunternehmens wurde im Juni nahe Jestetten ein 31-jähriger Schweizer erschlagen aufgefunden – die Polizei nahm später einen Mann aus Lettland fest. Ein Zufall?

„Wir haben von diesem Vorfall aus der Presse erfahren und haben Vertrauen in die Behörden, dass der Täter ermittelt und bestraft wird. Uns liegen keine weiteren Informationen vor“, so ein Unternehmenssprecher.

Das Unternehmen Das Tiefbauunternehmen Citrus Solutions wurde 2018 gegründet und ist eine Tochtergesellschaft der lettischen Firma SIA Citrus Solutions (gegründet 2005). Das Unternehmen bezeichnet sich selbst als Firma mit Erfahrung: „Wir führen Großprojekte für den Ausbau der Breitbandinfrastruktur in ganz Deutschland durch.“ Bereits vor den Arbeiten in der Gemeinde Klettgau hat das Unternehmen deutschlandweit mehrere hundert Kilometer Breitbandtrassen gebaut und tausende Haushalte angeschlossen.

Die Gemeindemitarbeiterin Jasmin Hauser dementiert: „Das Vertragsverhältnis zwischen dem Auftragnehmer und dessen Subunternehmer wurde aufgrund mangelnder Qualität beendet und hat nichts mit dem Tötungsdelikt in Jestetten zu tun.“

Gemeinderat spricht über Glasfaser-Arbeiten

Über das Thema Breitbandausbau sprach auch der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Dort konnten interessierte Bürger etwas zu den Hintergründen der über lange Zeit aufgerissenen Straßen erfahren.

So sei es in den Wintermonaten erlaubt gewesen, die auf den Straßen gezogenen Gräben in Weisweil und Bühl provisorisch zu schließen. Unter der Voraussetzung, die Gräben im Frühjahr zeitnah und fachgerecht zu asphaltieren.

Gemeinde beschließt Baustopp

Da das provisorisch verwendete Material allerdings ungeeignet gewesen sei und in anderen den Ortsteilen zeitgleich weitere Gräben gezogen wurden, verhängte die Gemeinde nach mehreren ergebnislosen Gesprächen mit dem ausführenden Unternehmen den Baustopp.

Mitte Juli wurde dann wieder grünes Licht für den Weiterbau erteilt. Der Vertreter des überwachenden Planungsbüros informierte: „In den nächsten drei Wochen wird die Asphaltierung der derzeitigen Baugräben abgeschlossen sein.“

Von den 91 Kilometern Tiefbaufläche in der Gemeinde Klettgau seien 39 Prozent gebaut und rund 50 Prozent der 1241 Hausanschlüsse bereits gelegt. Auf Nachfrage teilte der Vertreter mit, dass die Ortsnetze nicht vor Mitte 2024 fertig sein werden.