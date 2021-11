von Sandra Holzwarth

In Klettgau ist es bereits eine liebgewordene Tradition, dass der Gewerbeverein mit einer weihnachtlichen Aktion den Advent versüßt. In den vergangenen Jahren bedankten sich die Gewerbetreibenden mit einem attraktiven Gewinnspiel bei den Kunden, die bei ihren Einkäufen eifrig Klettgauerle sammelten, denn mit diesen Klebepunkten gab es tolle Preise zu gewinnen. In diesem Jahr ist indes alles anders. Denn mit dem „Klettgauer Adventskalender“ dürfen sich die Bürger und Besucher von Klettgau auf eine Premiere freuen.

Hinter den 24 Türchen, die auf der Internetseite von Gewerbe Klettgau zu finden sind, verbergen sich besondere Höhepunkte. An jedem Tag im Advent gibt es etwas Neues zu erleben. „Lassen Sie sich überraschen“, sagt Andreas Bollinger, Vorsitzender von Gewerbe Klettgau, und macht es spannend. „Wir haben uns einiges einfallen lassen, um in diesem Jahr die Adventszeit für unsere Gäste lebendig zu gestalten.“

„Wir wollen den Bürgern und unseren Kunden einfach mal etwas Neues bieten. Mit der Idee eines lebendigen Adventskalenders hat unser Vorstandsmitglied Nicole Netzhammer alle begeistert.“ Andreas Bollinger, Vorsitzender Gewerbe Klettgau

Andreas Bollinger | Bild: Thomas Güntert

Allzu viel möchte Andreas Bollinger noch nicht verraten, nur so viel, dass jedes geöffnete Türchen die Besucher an einen neuen Ort führt. Es können sich besondere Aktionen oder Rabatte, weihnachtliche Schmankerl, Glühwein, kleine Geschenke und vieles mehr hinter den Türchen verbergen. An manchen Tagen warten mehrere Überraschungen auf die Teilnehmer.

Andreas Bollinger freut sich auf die Aktion: „Wir wollen den Bürgern und unseren Kunden einfach mal etwas Neues bieten. Mit der Idee eines lebendigen Adventskalenders hat unser Vorstandsmitglied Nicole Netzhammer alle begeistert, denn gerade nach der sehr stillen Vorweihnachtszeit im vergangenen Jahr, möchten wir diese schönste Zeit des Jahres lebendig gestalten, Möglichkeiten für Begegnungen schaffen und mit den Menschen die Vorfreude auf Weihnachten zelebrieren.“

Es brauchte im Verein schon etwas Mut, trotz Corona in die Planung einzusteigen. Bollinger: „Wir hoffen einfach, dass wir im Rahmen der tagesaktuell gültigen Corona-Regeln alle Aktionen durchführen können. Sollten wir manches absagen müssen, bitten wir um Verständnis. Versäumtes werden wir im kommenden Jahr mit einem neuen lebendigen Adventskalender feiern.“ Mehr zu der Aktion gibt es im Internet unter www.facebook.com/GewerbeKlettgau .

Mit Stempeln zum Gewinn

In den vergangenen acht Jahren war das Klettgauer Gewinnspiel zu Weihnachten ein großer Erfolg, deshalb hat Gewerbe Klettgau auch zum „Lebendigen Adventskalender“ wieder ein Gewinnspiel geplant. In diesem Jahr sammeln die Teilnehmer keine Klettgauerle, sondern Stempel. Vier verschiedene Stempel reichen aus, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Es winken Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von 2000 Euro.

Die Stempel werden im Rahmen des Klettgauer Adventskalenders verteilt, aber auch bis Silvester beim Einkauf in vielen der teilnehmenden Geschäfte. Die Lose können bis Mittwoch, 5. Januar, im Edeka-Markt Ebner in Erzingen und in einer Geschäftsstelle der Volksbanken und Sparkassen in Klettgau abgegeben werden. Zu gewinnen gibt es jeweils einen Einkaufsgutschein im Wert von 600, 400 und 200 Euro sowie acht Gutscheine mit einem Wert von 100 Euro.