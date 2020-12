von eva baumgartner

Ein Bauantrag zum Bau eines Mehrfamilienhauses an der Wettegasse 28 im Klettgauer Ortsteil Erzingen erhielt nur ganz knapp mit neun Ja- gegen sieben Neinstimmen die Zustimmung des Gemeinderates. Wiederum drehten sich die Diskussionen, da kein qualifizierter Bebauungsplan vorliegt, um die Frage: Passt der Neubau zum dortigen Dorfbild, fügt er sich in die Umgebung ein?

Der Antrag sieht den Bau eines Mehrfamilienhauses mit sieben Wohnungen vor. Gebaut werden soll auf einem Wiesengrundstück, das bislang zu einem einstigen älteren gegenüberliegenden Bauernhaus gehörte, das mittlerweile abgerissen ist und an dessen Stelle derzeit ein Sechsfamilienhaus gebaut wird. Bürgermeister Ozan Topcuogullari betonte, dass das Projekt seiner Meinung nach nicht in die Umgebung passe. Er störe sich vor allem an der Länge von 36 Meter entlang der Wettegasse, die Ausmaße als auch das Volumen des Gebäudes befand er als zu überdimensioniert, gleichwohl Höhe und Nutzungsart genehmigungsfähig seien. Architekt und Gemeinderat Bernd Sautter konnte und durfte dazu während der Sitzung keine Stellung beziehen.

Mehrere Gemeinderäte teilten die Ansicht des Bürgermeisters, so auch Paul Brack, der den Bau als zu wuchtig empfand. Patrick Siebler, ein passionierter Imker, störte sich daran, dass wieder einmal mitten im Dorf eine wertvolle größere Grünfläche verschwinden soll. „Ich bin schon für das verdichtete Bauen und dass Baulücken im Dorf geschlossen werden, um den Landschaftsverbrauch möglichst gering zu halten, aber...“, so machte er sein Dilemma deutlich, das auch andere Räte zu beschäftigen schien und vermutlich in der nächsten Zukunft den Rat des Öfteren heimsuchen wird.

Das Dorfbild von einst scheint passé, frühere kleine landwirtschaftliche Anwesen mitten im Dorf sind im Verschwinden begriffen, oft rückt die Abrissbirne an, um Mehrfamilienhäusern Platz zu machen. Das dazu gehörende Gelände, im hiesigen Sprachgebrauch der „Bummert“ genannt, wird meist ebenso vermarktet und bebaut. Die Einen bedauern diese Entwicklung, da der charakteristische Dorfcharakter verloren geht. Die Anderen begrüßen sie, da dringend benötigter Wohnraum geschaffen wird. Insofern ist dieser Bauantrag ein exemplarisches Beispiel für den Gang der Dinge in allen Klettgauer Ortsteilen als auch in anderen Landgemeinden.

Auf Anfrage teilt Architekt Sautter mit, dass er die Diskussion über die Dimensionen des Projektes nicht verstehe, denn der Bau des gegenüberliegenden Sechsfamilienhauses mit Flachdach und drei Geschossen auf einem kleineren Grundstück, mit weit größerer versiegelte Fläche passe sich viel weniger in die Umgebung ein. Seine Pläne sehen ein Gebäude mit zwei Wohngeschossen mit Satteldach vor, wie die Häuser in der Umgebung. Und auf dem rund 1350 Quadratmeter großem Grundstück verbleiben rund 500 Quadratmeter Grünfläche. Auch führte er an, dass das gegenüberliegende alte, jetzt abgerissene Bauernhaus mit seinen Anbauten rund 31 Meter Länge aufwies.