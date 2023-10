Dettighofen – Im Mittelpunkt der jüngsten Gemeinderatssitzung sind die Gesamtkostenübersicht des bereits abgeschlossenen Kindergarten Um- und Anbaus sowie die Antragstellung zur Priorisierung der Projekte beim ELR-Programm gestanden. Zunächst beriet das Gremium die Problematik eines Gewohnheitswegs in Baltersweil, wo ein Angebot über die Weggestaltung eingeholt wird. Vermessungsarbeiten von privater Seite hatten dies zutage gebracht. Im Sinne einer nachhaltigen Nutzung und Verbesserung der innerörtlichen Fuß- und Radwege wird empfohlen, das Wegegrundstück mit einfachem und naturnahem Belag entsprechend auszubauen.

Mehrkosten in Höhe von 35.000 Euro generierte die abschließende Baukostenrechnung der Baumaßnahmen beim Kindergarten Bergenland. Diese kamen gemäß Bürgermeisterin Marion Frei durch erheblich umfangreichere Arbeiten im kompletten Außenbereich zustande, wie die Erdabtragungen für die bessere Nutzung und zwecks Verkehrssicherung/Unfallverhütung, Erstellung von Bodenplatten für Fahrzeuggarage und Spielhütten.

Da bei der Planung 2021 von einer Bearbeitung von 600 Quadratmetern Grünfläche ausgegangen wurde und es tatsächlich 1900 Quadratmeter der genutzten Spielfläche wurden, sei die Differenz entstanden. Bei den Zusatzaufträgen seien die Einheitspreise des Ursprungangebotes eingehalten worden. Der Rat genehmigte die Abschlussrechnung einstimmig und nahm erfreulich die Gesamtkosteneinhaltung unter 1,3 Millionen Euro zur Kenntnis. Dankend wurde eine größere Spende über 5400 Euro der Firma Wolf & Knieß für den Kindergarten Bergenland vom Rat angenommen.

Danach stand die Priorisierung und Zustimmung zum ELR-Entwicklungsprogramm ländlicher Raum an. Für das Jahr 2024 sind zwei Vorhaben in Berwangen und Dettighofen auf dem Plan, wo länger leer stehende Gebäude zu Wohneinheiten umgebaut werden sollen. Diese Vorhaben stellte der erste Bürgermeisterstellvertreter Markus Glattfelder vor, da Marion Frei wegen Befangenheit abrückte. Bei den vorgestellten Projekten handelt es sich um das alte Schulhausgebäude in Dettighofen und das ehemalige Gasthaus „Löwen“ mit Ökonomiegebäude in Berwangen, das als erstes priorisiert wird. Der Rat stimmte den Vorhaben zu, die das Wohnraumangebot in der Gemeinde merklich verbessern.

Bei den Bekanntmachungen informierte Marion Frei über die Inbetriebnahme dreier Übergabestationen im Bereich der Fernwärme. Außerdem sei vom Verwaltungsgerichtshof in einem Verfahren eine Ablehnung der Einsprüche erfolgt, was die Verwaltung zuversichtlich stimmt. In der Frageviertelstunde wies Gemeinderat Konrad Leber auf die unschönen Verkehrsrabatten hin, wo anstatt kleiner Blumenwiesen Unkraut sprieße. Auch sprach er die Situation in der Wärmeplanung an, in der die Gemeinde tätig werden müsse, da dies jeden Bürger betreffe.

Bei dieser Gelegenheit gab Frei Verzögerungen bekannt, im Zusammenhang mit der Förderantragstellung im Gemeindeverwaltungsverband Jestetten, wobei nun endlich die Auftaktveranstaltung im Dezember anstehe. Abschließend besichtigte der Gemeinderat den fertig eingerichteten und deutlich vergrößerten Kindergarten.