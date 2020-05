von Rolf Sprenger

Ausgenommen davon sind jene Eltern, deren Kinder in einer „Notgruppe„ betreut werden. Derzeit sind vier Kindergartenkinder und drei Grundschüler in dieser Gruppe untergebracht. In der nächsten Ratssitzung am 11. Mai werden die derzeitige Situation und die zukünftigen Strukturen des Kindergartens ein Schwerpunkt-Thema sein. „Wir wollen nicht alles vor uns her schieben“, betonte Bürgermeisterin Marion Frei bei der ersten Gemeinderatssitzung nach Ausbruch der Corona Pandemie. Im Sitzungssaal wurden großzügige Abstands-Regeln eingehalten.

Durch den Tod von Gemeinderatsmitglied Artur Tröscher im vergangenen Jahr, musste der Posten eines ordentlichen Vertreters in die Verbandsversammlung der Gruppen-Wasserversorgung Schwarzbachtal neu besetzt werden. Einstimmig wurde Daniel Erne mit dieser Aufgabe betreut. Grünes Licht erhielten die Spenden der Volksbank Klettgau-Wutöschingen (500 Euro für die Grundschule) und der Volksbank Hochrhein (250 Euro für den Kindergarten).