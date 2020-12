von Eva Baumgartner

Im neuen Jahr stehen in der Gemeinde Klettgau große Projekte und damit hohe Ausgaben ins Haus, allen voran der Erweiterungsbau der Realschule, der Breitbandausbau in den Ortsteilen, die Erschließung des Gewerbegebietes Rubel und des Neubaugebietes Wetteäcker II, beide im Ortsteil Erzingen. Diese Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe, bei stagnierender Ertragslage werden Im Haushalt 2021 voraussichtlich ein Defizit von 3,34 Millionen verursachen.

Erneut ein Defizit

Während der Etat 2019 mit 1,8 Millionen Euro Überschuss abschloss, ist der Ansatz für das Jahr 2020 mit rund drei Millionen Euro im Minus, das sich in 2021 um rund 300.000 Euro erhöhen wird. Rechungsamts-Leiter Andreas Merk stellte den neuen Haushalt dem Gemeinderat vor, den dieser einstimmig verabschiedet hat. Der „Mann der Zahlen“ schien trotz des voraussichtlichen Defizits keineswegs verdrießlich gestimmt. Eine Stimmungslage, die auch Bürgermeister Ozan Topcuogullari teilt: „Wir konsumieren nicht, wir investieren in die Zukunft.“ Amtsleiter Merk führte aus: „Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie machen sich natürlich auch im Klettgauer Haushalt bemerkbar. Dennoch sind die zu erwartenden Steuerrückgänge nicht so massiv wie in anderen Gemeinden.“

Realschul-Neubau für 5 Millionen

Die interessanteste Position ist einmal mehr jene der Investitionen. Für Baumaßnahmen und Beschaffungen sind Mittel von insgesamt 14,05 Millionen Euro bewilligt. Davon nimmt die Realschule den Löwenanteil in Höhe von fünf Millionen Euro ein; 1,6 Millionen Euro kostet der Beginn des Breitbandausbaus in den Ortsteilen; auf rund zwei Millionen Euro ist die Erschließung des Baugebietes Wetteäcker II veranschlagt, knapp eine Million wird die Erschließung des Gewerbegebietes Rubel kosten. Für die neue Gemeindehalle im Ortsteil Geißlingen sind im kommenden Jahr 750.000 Euro Ausgaben geplant.

2,3 Millionen Euro Zuschüsse

Die Finanzierung der Investitionen wird zum größten Teil mit vorhandenen Mitteln erfolgen. Insgesamt sieht die Planung für 2021 Ausgaben von rund 22 Millionen Euro vor. Die Gemeinde rechnet für den Breitbandausbau mit Bundes- und Landeszuschüssen in Höhe von 2,3 Millionen Euro. Weiterhin sind Anschluss- und Erschließungsbeiträge von einer Million Euro und Bauplatz-Verkaufserlöse von 500.000 Euro eingeplant.

Neues Mobiliar für Hallen

Darüber hinaus stehen große Instandhaltungs- und Beschaffungs-Maßnahmen an, die wesentlichen Posten sind : 681.000 Euro für die neuen Fenster am Realschulgebäude; 50.000 Euro für die Innen-Ausstattung des neuen Realschulgebäudes; 136.000 Euro für neues Mobiliar in den Hallen in Erzingen, Grießen und Weisweil; 108.000 Euro für die die Becken-Sanierungen in der Kläranlage; 100.000 Euro sind veranschlagt für ene Arbeiten an Gewässern und den Hochwasserschutz; 50.000 Euro für Kanalisations-Untersuchungen in Erzingen und Weisweil; und schließlich sollen 75.000 Euro für die Straßensanierung Schlossbündten/Schlossstraße in Grießen ausgegeben werden.