von Eva Baumgartner

Auf dem Betriebsgelände des Unternehmens Bucher Hydraulics in Grießen entsteht ein neues vollautomatisches Hochregallager. Bereits seit einigen Wochen sind die Bauarbeiten am neuen, vollautomatischen Hochregallager in der Industriestraße in vollem Gange. Jetzt wurde mit Rücksicht auf die Corona-Verordnung im kleinen Kreis symbolisch ein Spaten übergeben als Ersatz für den Spatenstich und die Grundsteinlegung.

Das Unternehmen Die Bucher Hydraulics GmbH ist ein international agierender Anbieter von innovativer hydraulischer Antriebs- und Steuertechnik in der Mobil- und Stationärhydraulik. Das Unternehmen beschäftigt am Standort Grießen rund 500 Personen und zählt damit zu den wichtigsten Arbeitgebern in der Region am Hochrhein. Der Standort ist auch Hauptsitz der Division Bucher Hydraulics mit weltweit rund 2800 Mitarbeitern und Teil des Schweizer Industriekonzerns Bucher Industries.

Für den Spätsommer ist dann eine weitere Veranstaltung auch für die Mitarbeiter geplant, sofern es die Umstände zulassen. „Das Hochregallager ist eine der größten Investitionen in der bis ins Jahr 1923 zurückreichenden Unternehmensgeschichte. Mit ihm stellen wir uns für eine weiterhin erfolgreiche Zukunft auf“, erklärte Geschäftsführer Jens Kubasch.

Das Projekt

Das Lager wird mit einer Grundfläche von 1140 Quadratmetern ungefähr so groß sein wie ein olympisches Schwimmbecken. „Bucher Hydraulics investiert damit in eine leistungsfähige, umweltfreundliche Gebäudelösung. Die grundlegende und umfassende Modernisierung der internen Logistik ist Ausdruck von Effizienz und Nachhaltigkeit, wichtige Eckpfeiler der Unternehmensphilosophie. Bucher Hydraulics treibt damit seine Strategie als einer der international führenden Anbieter hydraulischen Antriebs- und Steuerungstechniken voran“, führte Jens Kubasch aus.

Zeit sparen

Mit dem neuen Lager, dessen Baukosten laut dem Unternehmen im zweistelligen Millionenbereich liegen, sollen Energie, Wege und Zeit gespart werden: Das neue geschlossene, automatische Transportsystem führe zu einem stark reduzierten Staplereinsatz und halte die Wärme im Gebäude. Dadurch würden im Bereich der Logistik künftig 34 Prozent Energie eingespart. Zusätzlich soll eine Photovoltaikanlage auf dem Dach rund 100.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr produzieren.

Der Umfang

Der Neubau wird mit den bestehenden Produktionshallen verbunden sein, sodass Ware dort direkt aufgenommen und automatisch ohne Gabelstaplerverkehr eingelagert werden kann, erklärte Kubasch. Die 20 Meter hohen, mehrstöckigen Regalkonstruktionen in seinem Inneren werden demnach Platz für etwa 5000 Palettenstellplätze und 42.000 Behälterstellplätze bieten. Vier vollautomatische Regalbediengeräte sollen nach der Fertigstellung der Lagerhalle für einen reibungslosen Warenfluss sorgen.

Der Partner

Für Konzeption, Planung und Bau des Hochregallagers von Bucher Hydraulics zeichnet das Bauunternehmen Vollack verantwortlich. Das Projekt ist Teil eines Masterplans zur Erweiterung des Firmenstandorts in Klettgau, den Bucher Hydraulics und Vollack gemeinsam erarbeitet haben.

Klettgau Bucher Hydraulics baut auf die Zukunft Das könnte Sie auch interessieren

Rainer Kracht, Partner bei Vollack, erklärte: „Das Hochregallager ist bereits das vierte Projekt, das wir im Rahmen des Masterplans umsetzen, und optimal auf die Bedarfe unseres Kunden zugeschnitten. Das Anforderungsprofil haben wir in gemeinsamen Workshops erarbeitet. Grundlage waren unter anderem laufende Arbeitsprozesse, die Strategie des Unternehmens und lokale Bedingungen.“ Das automatisierte Lager soll Mitte 2022 nach knapp eineinhalb Jahren Bauzeit in Betrieb gehen. Die Bauarbeiten erfolgen während des laufenden Betriebs.