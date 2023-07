Zu einem angenommenen Flächen- und Waldbrand trafen sich die Feuerwehren aus Hohentengen, Klettgau, Lottstetten, Jestetten und Dettighofen auf dem Hinteren Eichberg in der Gemeinde Dettighofen zu einer Spezialübung. Um für die Anforderungen des zunehmenden Klimawandels gerüstet zu sein, machten es sich die Feuerwehren zur Aufgabe, die gemeinsame Bekämpfung und Koordination bei einem größeren Szenario Hand in Hand zu bewältigen. In diesem Teil von Dettighofen gilt es auch diverse Höhenmeter zu überwinden, im Hintereichberg und der Hohlen Gasse zum Mittleren Eckweg bis zum Waldrand mussten über 500 Meter Distanz und cirka 80 Meter Höhendifferenz gemeistert werden. Die Feststellung des Druckwasserverlustes auf diese Distanz galt es ebenfalls zu erproben. Feuerwehrchef Felix Wassmer war zufrieden und bilanzierte: „Die Übung zeigte, wie wichtig eine gute Koordination der beteiligten Wehren ist. Es wurden Abschnitte gebildet, die jeweils eigene Waldgebiete ablöschten, so, dass Final ganze 2,5 Hektar gelöscht waren.“