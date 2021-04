von Ingrid Ploss

Ehrennadeln und Urkunden hat die DRK-Bereitschaftsleiterin Renate Reinhart in Dettighofen an fünf verdiente Blutspender übergeben. Ulrich Hauser hat 175 Mal Blut gespendet. „Eine solche Spendenzahl habe ich in meiner Laufbahn noch nie geehrt – und ich bin schon viele Jahre dabei“, stellte Reinhart fest. „Es ist nicht nur ein Dienst am Einzelnen, sondern auch ein großer Verdienst für das Gemeinwohl“, sagte Bürgermeisterin Marion Frei.