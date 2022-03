Geißlingen – Nach dem zweiten Corona-Winter mit seinen großen Einschränkungen ist die Vorfreude auf den kommenden Frühling umso größer. Auch beim FC Geißlingen herrscht Aufbruchstimmung, denn nach zwei Jahren Pause findet am kommenden Sonntag, 27. März von 10 bis 17 Uhr in der Gemeindehalle in Grießen der traditionelle Frühlingsmarkt statt.

Seit vielen Jahren veranstalten die Geißlinger Fußballer diesen Markt, der in den Jahren zuvor noch als Ostermarkt angekündigt, in diesem Jahr in Frühlingsmarkt umgetauft wurde. „Das war uns wichtig, da so die Produktpalette der Aussteller um ein Vielfaches erweitert werden kann und nicht nur spezifisch auf Ostern abgestimmt ist“, betont Pascal Bercher, der zweite Vereinsvorsitzende.

Nach wie vor werden selbst gefertigte Dekorationsartikel zum Thema Ostern wie Ostergestecke, Osterkränze, bemalte Ostereier, passende Tischwäsche vertreten sein, aber genauso eine Fülle von schönen handwerklichen Arbeiten aus Holz oder Ton und aus anderen Naturmaterialien, Handarbeiten gestrickt, gehäkelt, genäht für Groß und Klein, sowie Schmuck, Bilder, Bücher bis hin zu selbst hergestellten Marmeladen, Likören und Säften und vieles andere mehr.

Eine bunte Vielfalt, die schon beim bloßen Anschauen inspirierende Frühlingsgefühle aufkommen lässt.

Unter den Ausstellern sind viele, die, wann immer die Geißlinger Fußballer ihren Markt veranstalten, regelmäßig und gerne kommen, auch deshalb, weil sie von Otmar Rotzinger betreut werden, der dafür sorgt, dass alle Händler bei ihrer Ankunft ein Frühstück erhalten.

Wie man sich denken kann, herrscht hinter den Kulissen emsiges Treiben. „Um so einen Tag bewältigen zu können, brauchen wir natürlich jede helfende Hand unserer Mitglieder“, so Bercher, der auf ein eingespieltes Team zählen kann.

„Unser Markt zeichnet sich auch durch unser kulinarisches Angebot aus. Unsere drei Aktivmannschaften verwöhnen wie gewohnt die Besucher mit regionalen Gerichten, wie Grillschinken mit Kartoffelsalat, Schnitzel und anderen Spezialitäten“, führt Pascal Bercher aus. Natürlich fehlen die heiß begehrten Kuchen und Torten der Geißlinger Bäckerinnen nicht, wie immer auch zum Mitnehmen.

Auch wenn der kommende Sonntag für den FC Geißlingen ein arbeitsreicher Tag sein wird, die Freude darüber endlich wieder einen gemeinsamen, geselligen Markt veranstalten zu können, gleicht die Anstrengungen bei Weitem aus. Nicht zuletzt da pandemiebedingt die Vereinskasse schwer gebeutelt wurde. Das, was unter dem Strich übrig bleibt, wird wie gewohnt dem Verein zugutekommen. Ein Teil des Erlöses wird die Anschaffung der neuen LED-Flutlichtanlage finanzieren, sowie diverse Anschaffungen für die Jugendabteilung ermöglichen.