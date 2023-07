Die Vorsitzende Marlies Burger hat zahlreiche Mitglieder zur Hauptversammlung des Frauenvereins Erzingen im Vereinsheim begrüßt. Im Tätigkeitsbericht wurde über die vielen Aktivitäten im Vereinsjahr 2022 berichtet. Der Jahresausflug führte die Mitglieder bei herrlichem Sommerwetter in die Staudengärtnerei der Gräfin von Zeppelin und im Anschluss in den Rosengarten Ettenbühl. Neben den wöchentlichen Treffen im Vereinsheim traf man sich zu Grillabenden, Wanderungen und Spieleabenden, berichtet der Verein in einer Pressemitteilung.

Am Winzerfest verwöhnte man die Gäste mit vielen Kuchen und Torten, beim bewegten Weinberg lieferten die Frauen an ihrem Stand mit Eiskaffee eine Abkühlung an diesem doch sehr heißen Tag. Aber auch um die Weihnachtszeit sind die Frauen aktiv. Sei es bei der Weihnachtsfeier, beim Verpacken von selbst gemachten Weihnachtsplätzchen oder beim Dorfspaziergang zu den vielen Adventsfenstern.

Dass der Frauenverein dank der tatkräftigen Unterstützung der Mitglieder gut da steht, zeigte der Kassenbericht, den Kassiererin Oliva Hertkorn vortrug. Im Vereinsjahr hat der Verein demnach einen Gewinn von 3000 Euro erwirtschaftet. Ein Teil davon wurde für gemeinnützige Zwecke gespendet.

Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden Ursula Bendel und Anneliese Pleimes geehrt, für 40 Jahre Brigitte Schwarz und für zehn Jahre Regina Anderhuber. Für das Jahr 2023 stehen noch weitere Aktivitäten auf dem Plan, so zum Beispiel ein Filznachmittag im Rahmen der Erzinger Ferienfreizeit, ein Erste-Hilfe-Auffrischungskurs und dann auch wieder die Teilnahme am Winzerfest mit vielen selbst gebackenen Kuchen und Torten.

Kontakt: Der Frauenverein freut sich über neue Mitglieder. Kontakt zur Vorsitzenden Marlies Burger unter der Telefonnummer 07742 46 83.