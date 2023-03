Der Förderverein der Grundschule Erzingen hat ein großes Anliegen: er möchte auf dem Verkehrsübungsplatz unterhalb der Realschule einen schützenden Unterstand bauen lassen. Auf dem 2020 eröffneten Übungsplatz lernen Viertklässler das sichere Radfahren. Die Grundschüler aus elf Gemeinden östlich von Waldshut-Tiengen, – über 750 Mädchen und Jungen – werden von Polizeibeamten in Theorie und Praxis unterrichtet, am Ende der Ausbildung winkt nach einer Prüfung der Fahrradführerschein.

Von Übel ist nur der fehlende Unterstand: Die Kinder sind bei Regen, Wind oder brennender Sonne dem Wetter schutzlos ausgesetzt. Während einige Schüler auf der vorgegebenen Strecke unterwegs sind, müssen ihre Klassenkameraden warten, bis sie an der Reihe sind. So lange stehen sie am Rand oder sitzen auf dem Boden, dort liegen auch ihre Jacken und Taschen. Auch das Vesper in der Pause muss unter freiem Himmel eingenommen werden. „Das ist kein Zustand“ sagt die Fördervereins-Vorsitzende Katharina Reuther. Gebraucht werde deshalb ein Unterstand mit Sitzbank und Hakenleiste für Jacken und Rucksäcke. Dem stimmt auch Jörg Kaiser von der Verkehrswacht zu: „Wir haben keinerlei Kapazitäten frei, um bei schlechtem Wetter die Termine zu verschieben.“

Der Förderverein ist bereits im Gemeinderat vorstellig geworden, und die Gemeinde Klettgau wird Leistungen in Höhe von 15.000 Euro erbringen. Die Kostenvoranschläge für den Bau des Unterstandes in Holzbauweise belaufen sich zwischen 40.000 und 70.000 Euro, wobei noch weitere Angebote eingeholt werden. Gerechnet werde mit circa 50.000 Euro. Der Plan sieht einen 30 Meter langen und fünf Meter breiten Unterstand vor, in dem auch Platz für die Räder und das Zubehör sein soll.

„Wir hoffen inbrünstig, dass wir genügend Spenden erhalten, um das Projekt bezahlen zu können“, erklärt Katharina Reuther. Auf Wunsch werden Spendenbescheinigungen ausgestellt, und ab einer Spende von 30 Euro werden die Namen der Spender – wenn gewünscht – auf einer Tafel aufgeführt. Kontakt per E-Mail an ueberdachung_verkehrsuebungsplatz@web.de

Spenden sind an das Konto des Fördervereins bei der Volksbank Klettgau-Wutöschingen, IBAN DE 74 6846 2427 0040 1781 12 oder auf der Crowdfunding-Plattform der Voba Klettgau-Wutöschingen unter www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/unterstand möglich.