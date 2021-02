von sk

Die beiden Kinderbetreuungs-Einrichtungen St. Josef in Erzingen und Pater Stanislaus in Wutöschingen werden in das Bundesförderprogramm „Sprach-Kitas“ aufgenommen. Wie die SPD-Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter in einer Presseinformation mitteilt, erhalten beide Kitas voraussichtlich ab 1. April jeweils 43.751 Euro. Träger ist die Seelsorgeeinheit Klettgau-Wutöschingen.

Bisher schon zwei geförderte Kitas im Landkreis

„Damit sind dann bereits vier Kitas aus unserer Region mit ihren Sprachprojekten in das Bundesprogramm aufgenommen worden“, freut sich die Abgeordnete aus Lauchringen. „Das ist ein motivierendes Signal zum Neustart nach dem Corona-Lockdown“, sagt Schwarzelühr-Sutter. Das Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ gibt es seit 2016. Bundesweit ist etwa jede zehnte Kita eine „Sprach-Kita“. Das Programm hat damit bisher rund eine halbe Million Kinder und deren Familien erreicht. Im Landkreis Waldshut werden bisher die Kita Zelg in Wehr und das Kinderhaus St. Marien in Waldshut gefördert. Jetzt geht das Bundesprogramm bis Ende 2022 in die Verlängerung.

Der Schwerpunkt

Das Förderprogramm richtet sich vorwiegend an Kitas, die von einem überdurchschnittlich hohen Anteil von Kindern mit sprachlichem Förderbedarf besucht werden. Das Programm verbindet drei inhaltliche Schwerpunkte: alltagsintegrierte sprachliche Bildung, inklusive Pädagogik und die Zusammenarbeit mit Familien. Für jede „Sprach-Kita“ stellt das Programm eine zusätzliche Fachkraft zur Verfügung. Die zusätzlichen Fachkräfte werden im Verbund von einer externen Fachberatung begleitet.

Digitale Medien

Dabei wird ein neuer Fokus auf den Einsatz digitaler Medien und die Integration medienpädagogischer Fragestellungen gelegt. „Das ist der richtige Ansatz“, sagt Rita Schwarzelühr-Sutter, „nachdem wir gerade sehen, wie wichtig ein guter, aber zugleich auch verantwortungsvoller Einsatz digitaler Technik in der Bildung ist. Gerne werde ich mir bei einem Vor-Ort-Termin die geförderten Kitas anschauen.“ Viele Kitas nutzten bereits die Möglichkeit, frühkindliche, digitale und sprachliche Bildung zusammenzubringen. Damit dies noch häufiger und besser gelinge, stärke der neue Schwerpunkt des Förderprogramms „Sprach-Kitas“ medienpädagogische Ansätze in der sprachlichen Bildung, heißt es in der Mitteilung.