von Ingrid Ploss

Thema in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Dettighofen war die DRK-Rettungswache. „Wir hatten in der Vergangenheit eine Grundsatzentscheidung getroffen, die Rettungswache in Dettighofen möglichst zu halten“, erklärte Bürgermeisterin Marion Frei. Zwischenzeitlich wurden die Förderrichtlinien aktualisiert. Förderanträge müssen bis zum 15. Juni eingereicht werden. Aus diesem Grund plane der DRK-Kreisverband kurzfristig die Antragstellung für den Bau einer Rettungswache auf gemeindlichem Gebiet. Hierfür benötige das DRK eine Zusicherung der Gemeinde, dass der Antrag unterstützt werde in der Form, dass der Standort beim Gemeindezentrum zur Verfügung stehe. Der Gemeinderat erteilte der geplanten Bestätigung zur Förderantragstellung sein Einvernehmen.

Überlegungen zum geplanten Anbau in Bezug zum Kindergarten wurden diskutiert und sollen geprüft werden.

Für Versammlungen sämtlicher örtlicher Vereine während der Corona-Krise wird die Gemeindehalle kostenlos zur Verfügung gestellt, so ein weiterer Beschluss.

In der kommenden Sitzung des Gemeinderats soll der Vollzug des Waldwirtschaftsjahres 2019 besprochen werden. Das Käfer-Problem im Bereich Achtmannshalde ist nach wie vor nicht ausgestanden. Gemeinderat Axel Schaub möchte eine Zusammenstellung der Aufwendungen der Aufforstungsarbeiten in der Achtmannshalde in den letzten Jahren.

Aus nichtöffentlicher Sitzung wurden folgende Beschlüsse bekanntgegeben: Das Arbeitspensum beim Anstellungsverhältnis von Claudia Frulio wurde für das neue Kindergartenjahr um zehn Prozent reduziert. Die Anstellungsverhältnisses von Marie-Therese Weber und Erzieherin Manuela Riedmüller wurden im bisherigen Umfang verlängert. Eine der aktuell zwei Anerkennungspraktikantinnen, Kinderpflegerin Saskia Maier, wird am Ende der Ausbildung und zum neuen Kindergartenjahr übernommen.