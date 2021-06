von Vanessa Amann

Nach gut eineinhalb Jahren Bauzeit ist der 1,2 Millionen Euro-Neubau der WMS Engineering in Grießen am gestrigen Freitag im Beisein von Gemeinderäten Heinz Beetz, Markus Schänzle und Dietmar Hartmann, Bürgermeister Ozan Topcuogullari, Architektin Annett Diemke, Bereichsleiter des Einkaufs Bernd Borrmann und den Geschäftsführern Stephan von Schneyder und Ralf Dietsche eingeweiht worden.

Das Projekt erweitert die bestehende Produktionsfläche um 1000 Quadratmeter, in etwa der Größe von eineinhalb Handballfeldern, auf nunmehr 4000 Quadratmeter. Die Wertschöpfungskette des Maschinenbauunternehmens reicht dabei von der Planung bis zur Auslieferung der schlüsselfertigen Anlage, wie Laura Schmidle, Mitarbeiterin des Marketings erklärt.

„Durch die neue Halle wird der Materialfluss in der kompletten Firma neu gestaltet“, erklärt von Schneyder beim Besichtigen des Erweiterungsbaus. So findet die Fertigung der Anlagen nach wie vor im alten Gebäude statt, der finale Schliff durch die Programmierung wird nun allerdings in das neue Gebäude ausgelagert.

Dies habe laut von Schneyder auch den Vorteil, dass die Geräuschbelastung im finalen Schritt für die Prozessspezialisten wegfalle. Zudem werden Mitarbeiter in Zukunft in der Lehr- und Versuchsabteilung an zwei Roboter-Zellen ausgebildet. „Roboterprogrammierer gibt es nicht am Markt, deshalb werden dann hier die WMS-spezifischen Zusatzqualifikationen erworben“, erklärt der Firmengründer von Schneyder.

Neues Marktsegment

Mit dem Know-How aus nunmehr 27 Jahren entwickelt und baut das Unternehmen Werkzeuge, einzelne Maschinen und komplette Anlagen, mit einem jährlichen Umsatz von zehn Millionen Euro. Wurden diese im Jahr 2019 zu fast 100 Prozent für die Automobilbranche und deren Zulieferer angefertigt, so hat sich das Unternehmen in den vergangenen zwei Jahren einen neuen Markt erschlossen.

„Die Aufträge liegen heute nur noch zu knapp 50 Prozent im Automotive-Bereich. Diese Erweiterung des Branchenspektrums wurde bewusst durchgeführt“ und umfasse nun auch die Bauindustrie, wie Schmidle ausführt.

Fachkräfte

In der Firma werden jährlich im Schnitt sechs neue Nachwuchskräfte als Produktdesigner, Industriekaufleute, Industriemechaniker und Elektroniker ausgebildet. Zudem besteht eine Kooperation mit der dualen Hochschule in Lörrach, an welcher der akademische Grad Bachelor of Engineering erreicht werden kann.

Heute beschäftigt die Firma 60 Mitarbeiter aus der Region, die zur Hälfte im Engineering-Bereich tätig sind. Ralf Dietsche betont dabei auch den sozialen Standpunkt der Firma: „Sogar bei Schnupper-Praktika in der achten Klasse konnten wir überzeugen, sodass die Schüler später zu ins die Firma kamen.“