Die Sparkasse Hochrhein vergibt in diesem Jahr Geldspenden an gemeinnützige Vereine der Gemeinde Klettgau in der Gesamthöhe von 20.588 Euro. Der Gemeinderat hat sich bei den Verwendungsvorschlägen für die Vereine entschieden, die aufgrund der anhaltenden Ausnahmesituation besonders auf finanzielle Unterstützung zur Aufrechterhaltung des Vereinswesens und der Jugendarbeit angewiesen sind, oder Projekte am Laufen haben, die ohne finanzielle Förderung nicht realisierbar wären.

Der Hauptanteil der Geldspenden geht an den Verein „99er Inline Hockey“ in Höhe von 8588 Euro für den Bau des neuen Hockeyplatzes. Bei einem Treffen von Bürgermeister Ozan Topcuogullari mit den Sparkassenvorständen Heinz Rombach und Wolf Morlock wurde deutlich, dass gerade die anhaltende Pandemiezeit den Vereinen große finanziellen Sorgen aufgebürdet hat. „Wir sind sehr gerne dem Vorschlag des Gemeinderats Klettgau gefolgt und freuen uns, mit den Geldspenden eine Basis für das hoffentlich bald wieder aktiv werdende Vereinsleben in Klettgau zu schaffen“, so der Tenor der Sparkassenvorstände.

Bürgermeister Topcuogullari erwiderte, „dass die Vereine für die Förderung sehr dankbar sind und gerade in diesen angespannten Zeiten auf Einnahmen von außen angewiesen sind. Aufgrund der ausgefallenen Veranstaltungen, Konzerte, Turniere oder sonstigen Aktivitäten haben viele Vereine keine Möglichkeiten gehabt, eigene Einnahmen zu erwirtschaften.“ Aufgrund der Pandemieeinschränkungen mussten die Sparkasse und die Gemeinde auf den üblichen Spendenübergabetermin mit den begünstigten Vereinen verzichten. Bürgermeister Topcuogullari und die Sparkassenvorstände hoffen, dass dieser in Zukunft wieder realisiert werden kann, um gemeinsam den Vereinsvertretern die Wertschätzung für ihr Engagement auch persönlich entgegenbringen zu können.