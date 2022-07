von Vanessa Amann

„Der Höhepunkt wird bestimmt die Olympiade am Sonntag sein“, war sich Jonas Aich bereits am Freitagabend sicher. Und so sollte es auch kommen: Für die Zuschauer gab es viel zu lachen, bei den Vereinsvertretern war die Freude und der Frust gleichermaßen zu spüren.

Viel zu lachen gab es auch beim „Dreibeinlauf“ – für Teilnehmer und Zuschauer. | Bild: Vanessa Amann

Bereits vor 35 Jahren hat Artur Meyer, Bäckermeister aus Grießen, das Spiel ohne Grenzen im Dorf organisiert. „Zu diesem großen Fest wollten wir das Spiel noch einmal zu uns ins Dorf holen“, erklärt er. Die meisten Utensilien habe er in seiner Werkstatt hergestellt, für den Rest wurden unter 200 Euro investiert.

Geschicklichkeitsspiele bei 30 Grad

„Ohne das Dorf hätten wir keinen Fußballverein. Mit dem Spiel ohne Grenzen wollten wir Grießen etwas zurückgeben“, erklärt Roland Bluhm die Motivation dahinter. Und die Spiele hatten es in sich: Bei über 30 Grad in der prallen Sonne hielten die Geschicklichkeitsspiele die Konkurrenten auf Trab.

Durch das „Spiel ohne Grenzen“ führte gekonnt Roland Bluhm. | Bild: Vanessa Amann

So musste etwa in „Brettchenschuhen“ ein Parkour bewältigt werden, ein Medizinball auf einer Dose im Balanceakt ins Ziel gebracht werden und die Treffsicherheit wurde mit Sport- und Gummischuhen unter Beweis gestellt.

Beim „Jahrhundert-Spiel“ haben die Siedler ordentlich abgeräumt. Mit Gummi- oder Sportschuhen mussten so viele Eimer wie möglich getroffen werden. | Bild: Vanessa Amann

Das olympische Feuer wurde von Dieter Spitznagel entzündet, der sich bereits seit vielen Jahrzehnten im Verein engagiert. Doch auch viele weitere Personen, darunter „die gute Fee“, haben sich mit der Organisation der Dorfolympiade selbst übertroffen. Zuvor zog es viele Familien für die Spiele der Jugend-Teams in das Schwarzbachstadion.