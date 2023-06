Viele Interessierte haben sich zur jüngsten öffentlichen Gemeinderatssitzung im Sitzungssaal der Gemeinde Dettighofen versammelt. Die personelle Schieflage bei der heimischen Feuerwehr beschäftigt seit Längerem das Feuerwehrkommando und den Gemeinderat. Dazu hatte sich 2022 eine kleine Kommission mit Sabrina Hagist, Axel Schaub, Markus Glattfelder und Bürgermeisterin Marion Frei mit dem Feuerwehrausschuss gebildet.

Gemeinsam wurden Projekte angestoßen und über eine zukünftige Strategie nachgedacht. Die Idee von Briefen an alle Haushalte mit persönlicher Ansprache fand die größte Zustimmung. Es wurde über eine Versammlung analog des Dorfladens in der Gemeindehalle, die Bezahlung für Feuerwehreinsätze, erhöhter Feuerwehrsold und andere Lösungsansätze zur Personalgewinnung diskutiert und dem Gremium vorgetragen.

Die in der Gemeinderatssitzung anwesenden Felix Waßmer, Wolfgang Lutz und David Schmid vom Feuerwehr-Ausschuss äußerten ihren Unmut darüber, dass sogar nach Feuerwehreinsätzen Betroffene nach Befragung eine künftige Beteiligung bei der Feuerwehr verneinten. Dies zeige ein mehr und mehr „bedenkliches und egoistisches Verhalten vieler Teile der Gesellschaft“, sagten sie. Kommandant Felix Waßmer setzte auch mit der angepeilten Zahl von zunächst zehn und besser 20 Personen als neue Wehrleute innerhalb der nächsten zwei Jahre die Marge, damit in vier Jahren Dettighofen noch eine gut funktionierende Wehr besitze. Austritte älterer Feuerwehrleute, Wegzug oder weit entfernte Arbeitsplätze seien damit eingerechnet.

In der Diskussion forderte Gemeinderat Konrad Leber die Wiedereinführung einer Wehr- oder Zivildienstpflicht für beide Geschlechter, da die geopolitische Lage und das Verhalten der Gesellschaft sich massiv verändert hätten. Hier könnten sich junge Leute mit der zeitlichen Bindung an die Feuerwehr alternativ einbringen. Bedingt natürlich, dass der Bund die Personalsorgen der freiwilligen Feuerwehren sinnvoll anginge. Für die Eröffnung des umgebauten und deutlich vergrößerten Kindergartens am 2. Juli ist in Kombination ein Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr geplant.

Corinna Krügle von der Netzeigentumsgesellschaft Dettighofen NEG stellte als kaufmännische Geschäftsführende den Jahresabschluss 2022 und die Wirtschaftsplanung 2023 vor, dem das Gremium zustimmte. Jahresüberschüsse erzielte man mit 1052 Euro und 40.800 Euro bei der Verwaltungs-GmbH und der Netzeigentumsgesellschaft GmbH & Co. KG.

Eine Spende der Sparkasse Hochrhein für die Mal- und Bastelstube AG im Wert von 391 Euro stimmte der Gemeinderat zu. Die Firma Futuresport aus Stuttgart, die im Sponsoring von Schulen und Vereinen sowie Kindergarten tätig ist, hat eine Spende in Höhe von 600 Euro für gesunde Lebensmittel im Rahmen der Aktion „Gesundes Frühstück“ dem Kindergarten „Bergenland“ getätigt. Auch hier erteilte der Rat Zustimmung. Der Kontakt kam durch eine Spende der Firma CarForce 79 in Berwangen an das schwäbische Unternehmen zustande.