Klettgau vor 27 Minuten Feuer unterm Dach! Warum dringt am Dienstag Rauch aus der Pfarrkirche in Erzingen? Ein Großaufgebot der Feuerwehr wird zur katholischen Pfarrkirche gerufen. Vor Ort stellt sich der Alarm allerdings als Fehlalarm dar.

Die Feuerwehr Klettgau rückte am Dienstagnachmittag zu einem Fehalarm an der Pfarrkirche in Erzingen aus. | Bild: Eva Baumgartner