Eine herrliche Sommernacht mit viel Musik im Grünen bei freiem Eintritt: Die Veranstaltung im Erzinger Dorfpark war erneut ein Renner. Schätzungsweise 800 bis 900 Besucher, bei Weitem nicht nur Klettgauer, hatten die Gelegenheit genutzt und unter freiem Himmel in die Nacht hinein gefeiert.

Der Veranstalter, der Gewerbeverein Klettgau, hatte sich dafür wieder einmal mächtig in Zeug gelegt. So wurde das Open-Air-Ereignis erneut zu einem Erlebnis.

Der Veranstalter Der Gewerbeverein Klettgau wurde mit dem Zusammenschluss der Handel- und Gewerbetreibenden Erzingen und Grießen im Jahr 2004 aus der Taufe gehoben. Aktuell zählt der Verein 70 Mitglieder. Das vierköpfige Vorstandsteam bilden Michael Hack, Benjamin Ritzmann, Lorenz Keller und Nicole Netzhammer. Das alljährliche Großereignis ist Musik im Park, im zweijährigen Turnus findet das große Klettgau Schaufenster statt. Dazu wird eigens die Erzinger Hauptstraße für den Verkehr gesperrt, sodass eine große Fußgängermeile mit verkaufsoffenen Geschäften und vielen Attraktionen möglich ist. Das nächste Klettgau Schaufenster gibt es im Frühherbst 2024.

Jung und Alt waren in Scharen gekommen, viele hatten eine Picknickdecke mitgebracht, andere Campingstühle, oder sie fanden einen Sitzplatz auf den Bänken unter den Bäumen in der Nähe der Bühne. Musikalisch stimmte das Akkordeon-Orchester Klettgau mit bester Unterhaltungsmusik auf den Abend ein und durfte erst nach einer Zugabe, begleitet von viel Beifall, die Instrumente einpacken.

Das Akkordeon-Orchester stimmte das Publikum auf das Sommerfest ein. Danach spielte die Acoustic Delight-Band auf und sorgte für musikalische Stimmung bis tief in die Nacht. | Bild: Eva Baumgartner

Als Hauptgruppe hatte der Gewerbeverein dieses Mal die dreiköpfige Band Acoustic Delight engagiert, die Rock- und Popklassiker – frisch aufgepeppt – in ihrem eigenen Stil präsentierte: Hits von Amy Winehouse, Roxette, Michael Jackson, Katrina And The Waves, Joe Cocker und vielen anderen mehr. Die Band aus dem badischen Raum mit Sängerin Linda Jesse, an der Gitarre Joachim Storl und am Schlagzeug Eric Karle, hatte im Handumdrehen die Aufmerksamkeit der Zuhörer.

Die Band Acoustic Delight unterhielt mit ihren Rock- und Popklassikern nicht nur die kleinen Besucher allerbestens. | Bild: Eva Baumgartner

Als Erstes stürmten die Kinder die Tanzfläche vor der Bühne, sodass die Sängerin um die aufgestellte Kamera bangen musste. Es wurde mitunter mitgesungen und nachdem die erste Hemmschwelle überwunden war, zog es auch Frauen und Männer zum Tanzen auf den Rasen. Eine Besucherin aus Lauchringen, die seit einigen Jahren immer wieder zu Musik im Park kommt, zeigte sich begeistert von dem stimmungsvollen Ambiente. „Das müsste es viel öfters geben“, meinte sie und überhaupt bestünde die Gelegenheit, gemeinsam mit anderen zu tanzen, viel zu selten.

Es lohnte sich nicht nur in musikalischer Hinsicht, auch Speisen und Getränke ließen keine Wünsche offen. Die sommerlichen Cocktails, die frischen Sommerweine vom Weinstand, das frisch gezapfte Bier nebst den anti-alkoholischen Getränken fanden reißenden Absatz.

In der Sommerküche gab es viel zu tun. Sowohl Veganer als auch Grillfreunde wurden von engagierten Hobbyköchen mit erlesenen Speisen bedient. | Bild: Eva Baumgartner

Das Küchenpersonal hatte ebenso alle Hände voll zu tun. Veggie Wraps, leckeres Pollo Fino, Braten vom Grill und natürlich die obligatorische Grillwurst gingen unzählige Male über die Küchentheke. Erst zu vorgerückter Stunde fanden die letzten Besucher den Heimweg. Die vermutlich erschöpften Mitglieder des Gewerbevereines können dafür ein höchst gelungenes Sommerfest verbuchen, das die beste Werbung für den Gewerbestandort Klettgau darstellt.

Kühle Getränke waren angesichts der sommerlichen Temperaturen höchst gefragt | Bild: Eva Baumgartner