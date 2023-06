Der größte Arbeitgeber in Klettgau mit rund 500 Mitarbeitern, Bucher Hydraulics, hat am Wochenende sein 100-jährige Bestehen gefeiert. Mehr noch: Währenddessen hat das Unternehmen den Grundstein für ein neues Verwaltungsgebäude gelegt, das im Jahr 2025 bezogen werden soll.

Unter den geladenen Gästen fanden sich Vertreter aus Politik und Wirtschaft sowie die Mitarbeiter wieder. Der Präsident des Verwaltungsrates von Bucher Industries, Philip Mosimann, ließ in seiner Festrede die Firmengeschichte Revue passieren. Die Ursprünge des heutigen Schweizer Konzerns datieren aus dem Jahr 1807, beginnen mit einer Schmiede in Niederweningen (Schweiz) für landwirtschaftliche Ausrüstungen. Sie legte den Grundstein für den heutigen globalen Industriekonzern mit rund 15.000 Mitarbeitern. Die erste Niederlassung in Deutschland erfolgte am 26. April 1923 in Grießen. In der dortigen Werkstatt fertigte das Personal in den Anfangsjahren Hydraulikpumpen sowie hydraulische Produkte für die Obst- und Traubenverarbeitung.

„Diese Nähe zur Landwirtschaft, harte Aufbau- und Ausbaujahre führten dazu, dass die Landwirtschaft bis heute der größte Abnehmer von Produkten von Bucher Hydraulics als auch des Konzerns Bucher Industries ist“, erläuterte Mosimann. Seinen Ausführungen zufolge wurden aufgrund des 2013 erstellten Masterplanes bislang 60 Millionen Euro in den Standort Grießen investiert. Mit dem Neubau, den neu überdachten Parkplätzen, dem Trainingscenter sowie neuen Produktionsmaschinen werden weitere 45 Millionen Euro an Investitionen folgen.

Die neuen Gebäude sollen nach neuesten Umweltstandards errichtet werden: Dämmtechnik, Wärmepumpen, Photovoltaik, stromeffiziente Maschinen und Ausrüstungen sind die Stichworte. „Subventionen spielten bei allen Baumaßnahmen in Klettgau keine Rolle, gleichwohl nehmen wir sie gerne, wenn sie dann kommen“, betonte Mosimann. Vielmehr brauche man ein konkurrenzfähiges Deutschland, gut ausgebildete Mitarbeiter und eine sichere und günstige Stromversorgung. „Wir sind gekommen, um zu bleiben, die heutige 100-Jahrfeier ist der Beweis dafür“, resümierte Mosimann. Es folgten Grußworte der Gäste, darunter von CDU-Bundestagsabgeordnetem Felix Schreiner, der Leiterin des Amtes für Wirtschaftsförderung, Lucia Leal Couso, sowie des Klettgauer Bürgermeisters Ozan Topcuogullari. Grundtenor ihrer Ansprachen war die herausragende Bedeutung des Unternehmens für die ganze Region.