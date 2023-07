Bei herrlichem Sommerwetter fand auf dem Waldsportplatz in Dettighofen das achte Theo Kaiser-Gedächtnisturnier statt. Mit einem Junioren-Einlagespiel zwischen der F-Jugend des FC Dettighofen und der SG Altenburg-Lottstetten begann die Veranstaltung.

Vor einer vielköpfigen Zuschauerkulisse wurden danach die Gruppenspiele ausgetragen. Zum erstenmal konnte das Team des FC Büsingen bei der achten Teilnahme das Turnier gewinnen. Die Männer aus dem Enklaveort am Rhein setzten sich in einem spannenden Finale gegen den Pokalverteidiger SV Jestetten mit 2:1 durch. Die Freude war den Sportlern, des deutschen Fussballvereines in der Schweiz und des schweizerischen Fussballclub in Deutschland, wie sie sich selbst bezeichnen, anzumerken. Trainer Cliff Matzick bekam eine Bierdusche ab und selbst Ständerat Hannes Germann war überglücklich. Bei der Pokalübergabe durch Winfried Hauser und Marcel Siebold vom Organisationskomitee kannte der Jubel keine Grenzen mehr. Alle Alt-Herren-Teams wurden mit einem Preis geehrt.

Die drei erwachsenen Kinder von Theo Kaiser dankten den Organisatoren und teilnehmenden Mannschaften und teilten mit, das dieses Jahr der Tafelladen Waldshut und die Erdbebenopfer in der Türkei eine Spende erhalten. Auch die drei Schiedsrichter Paul Enderling (FC Dettighofen), Thomas Schepers (VFR Horheim) und Turin Philippe (Swissair Oldies) erhielten ein Präsent. Bei Grillspezialitäten und kühlem Bier tauschten sich die Altherrenfussballer in der lauschigen Sommernacht auf der Tribüne des Waldsportplatzes noch lange über frühere Zeiten aus. Das nächste Gedenkturnier ist auf den 5. Juli 2024 geplant.

Die Platzierungen des Turniers: 1. FC Büsingen, 2. SV Jestetten, 3. SG Klettgau, 4. SG Wutöschingen/Horheim, 5. SG Rheintal/Lauchringen. 6.Swissair Oldies. Die Flughäfler aus Kloten erhielten einen Ehrenpreis für die älteste Mannschaft.