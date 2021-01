Ein bisschen Wehmut schwingt mit, wenn Egon Furlani zurückblickt und von seiner Arbeit als Schornsteinfeger erzählt. Fast 50 Jahre lang war er mit seinem schwarzen Anzug, den Kehrbesen und Messgeräten unterwegs. Jetzt hat der 64-Jährige alles in die Ecke gestellt und will seinen Ruhestand genießen.

Den Rhythmus hat er immer noch drin

„Schade“, sagen seine Kunden, bei denen er viele Jahre aus und ein ging. „Wir kennen uns so lange, wir haben Vertrauen aufgebaut“, erzählt Furlani. Aber sie gönnen es dem Baltersweiler. Noch ist alles frisch. Erst zum Jahresbeginn hat er seinen Ruhestand angetreten. Den Rhythmus habe er noch drin. Er stehe immer noch früh auf.

Gegen sieben begann sein langer Arbeitstag. Nachmittags um 16 Uhr war zumeist zu Hause, wie er beschreibt. Danach war noch lange kein Feierabend. Post wartete, er musste die Büroarbeiten erledigen. So ist das eben, wenn man selbstständig ist. Über 3000 Haushalte betreute er in seinem Einsatzgebiet als bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger. Unterstützt wurde er von Ralf Rudigier.

Viel mehr als nur Kamine reinigen

Seine Aufgaben waren vielseitig. Dazu zählte das Kaminreinigen, Abgaswegüberprüfungen, Immissionsschutzmessungen, Feuerstättenschau, die Kontrolle von offenen Kaminen und Kaminöfen und Bauabnahme. Oftmals musste er auf die Dächer steigen. Und fast noch nie ist etwas passiert. Ausgerechnet im letzten Jahr, bevor er in den Ruhestand gegangen ist, fiel er vom Dach. Furlani: „Ich hatte Glück.“

Einiges habe sich in den Jahrzehnten verändert. „Früher haben wir nur Kamine und Öfen gereinigt“, erklärt der 64-Jährige. Die ersten Abgasmessungen seinen 1975 dazu gekommen. Moderne Häuser bräuchten keine Kamine mehr. Es sei denn, sie sind mit Schweden- und Kaminöfen ausgestattet. In alten Bauernhäusern gibt es sie noch.

Warum sie schwarze Kleidung und Zylinder tragen Vor vielen Jahren durften in Deutschland nur Adelige einen Zylinder tragen. Schornsteinfeger gehörten damals zum Hofstaat und durften die vornehme Kopfbedeckung deshalb ebenfalls aufsetzen – im Unterschied zu den übrigen Handwerkern. Allerdings dürfen erst Gesellen diese Kopfbedeckung tragen. Der Zylinder hatte aber mehrere Funktionen: So schützt er den Kopf des Schornsteinfegers beim Ausstieg durch das Dachfenster und leistet bei Regenwetter gute Dienste. Auch zum Aufbewahren und Transportieren wurde der Zylinder gebraucht. Die Schornsteinfeger haben darin früher beispielsweise ihr Frühstück oder Schreibutensilien griffbereit verstaut. Dies ist heute nicht mehr der Fall. Neben dem Zylinder trägt der Schornsteinfeger meist einen schwarzen Kehranzug. Dazu gehört der sogenannte Koller. Das ist eine kragenlose Jacke mit goldfarbenem Knopfbesatz. Auch die Schnalle des breiten, schwarzen Gürtels, der über der Jacke getragen wird, ist von goldener Farbe. Die Hose ist ebenfalls schwarz. Warum Schornsteinfeger als Glücksbringer gelten Der Ursprung dieses Aberglaubens liegt wie bei anderen Mythen, Märchen und Legenden im Mittelalter. Schon damals boten Schornsteinfeger das Kehren von Schornsteinen an. Die Dienstleistung war gefragt, denn zu viel Ruß im Schornstein bedeutete Brandgefahr. Schnell konnte aus einem brennenden Schornstein ein verheerender Brand entstehen und auf ein ganzes Stadtviertel übergreifen. Da die Arbeit außerdem schmutzig, schwierig und gefährlich war, überließen die Bewohner sie nur zu gerne dem verrußten Mann. Der Schornsteinfeger war willkommen, er brachte Sicherheit und damit Glück ins Haus. Gleichzeitig regte die dunkle Gestalt und die Arbeit im finsteren Schornstein die Fantasie der abergläubischen Menschen an. Man sagte ihm nach, er könne böse Geister vertreiben und sogar den Teufel bezwingen. Also stellten sie sich besser gut mit dem Schornsteinfeger, der das Haus mit seiner Arbeit in mehrfacher Hinsicht schützte. Dieser Glaube hat sich bis heute erhalten.

Gleich zwei Glücksbringer: Egon Furlani als Schornsteinfeger und das Schweinchen in seiner Hand. | Bild: Michael Neubert

Er erinnert sich an amüsante Geschichten: „Die Kinder hatten eine Riesenfreude, wenn sie den schwarzen Mann gesehen haben.“ Menschen hätten ihn berührt. Schließlich bringen Schornsteinfeger Glück. Der Kontakt mit den Menschen, die frische Luft – deswegen hat er den Beruf ergriffen. Furlani: „Ich konnte mir nicht vorstellen, den ganzen Tag im Büro zu sitzen.“

Zur Person Egon Furlani (64), verheiratet, zwei erwachsene Kinder, ist in Riedern am Sand aufgewachsen. Er wohnt seit 1991 im Dettighofer Ortsteil Baltersweil. Seine Ausbildung zum Schornsteinfeger durchlief er bei Ottmar Schlosser in Erzingen. 1980 wechselte er nach Waldshut zu Wolfgang Senser. Die Meisterprüfung legte er 1982 in Ulm ab. Ab 2013 war er selbstständiger, bevollmächtigter Bezirsschornsteinfeger. Er war zuständig für Lauchringen, Dangstetten, Bechtersbohl, Horheim, Detzeln und in Teilen von Kadelburg. Früher spielte Furlani Fußball. Heute noch läuft er gerne Ski und ist gerne dem Fahrrad unterwegs. Und er schaut sich Fußballspiele in der Region an.

Er bedauert, dass es immer noch zu wenige gibt, die den Beruf des Schornsteinfegers lernen, obwohl er wieder etwas begehrter sei. Seinem Nachfolger Ralf Gamp wünscht er jedenfalls Glück. Der Tiengener hat Furlanis Bezirk nun übernommen.

