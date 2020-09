von Eva Baumgartner

Die Absage des traditionellen Erzinger Winzerfestes tut richtig weh, nicht nur den Veranstaltern und den Festbesuchern, sondern auch der ganzen Gemeinde Klettgau, für die das große Volksfest der große Werbeträger darstellt. Aber die Corona-Krise fordert auch hier ihren Tribut.

Ehrenamtliche Helfer fehlen

Will man dieser Misere etwas positives abgewinnen, so dann die Tatsache, dass der Veranstalter, der Festausschuss mit den Winzern und den beteiligten Vereinen, Zeit gewonnen haben, um das Winzerfest 2021, wenn es dann stattfinden kann, auf neue Füße zu stellen. Denn das viertägige Winzerfest leidet wie andernorts auch an ehrenamtlichen Helfern, auch in finanzieller Hinsicht sprudeln die Einnahmen sicherlich nicht. Im Gegenteil: Martin Stoll, Vorsitzender der Erzinger Winzergenossenschaft, berichtete bereits Anfang des Jahres von „finanziellen Nullrunden“ (wir berichteten).

Es ist das einzige von Vereinen organisierte große Volksfest, das bis dato ohne finanzielle Unterstützung der Kommune ausgekommen ist. Bereits im vergangenen Jahr gab es mehrere Treffen, um einerseits neue Helfer zu finden, aber auch um neuen Schwung,in das traditionelle Fest zu bringen, neue Ideen zu sammeln.

Doch wie soll es weitergehen, wie soll das Winzerfest zukünftig aussehen? Fragen, die auch Martin Stoll noch immer nicht beantworten kann: „die zündende Idee, die Erleuchtung ist noch nicht da“. Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen.

Die Erzinger Weinprinzessin Ida Pousaz, seit 2019 in Amt und Würden, amtiert ein weiteres Jahr, bis zum Winzerfest 2021. | Bild: Eva Baumgartner

Der aktuelle Stand ist demnach, so ergab sich nach einem Gespräch mit dem Bürgermeister Ozan Topcuogullari, dass es ein abgespecktes Winzerfest zukünftig geben soll, dies allerdings mit Unterstützung der Gemeinde, denn sie signalisierte, dass sie für die Kosten des Festzeltes aufkommen würde. Das Winzerfest mit seinen Tausenden von Besuchern sei ein großer Werbeträger für die Gemeinde, den es gilt, in Notzeiten zu unterstützen, räumte der Klettgauer Bürgermeister ein.

Er machte allerdings deutlich: „Diese finanzielle Unterstützung ist nicht für die Ewigkeit festgeschrieben.“ Diese Aussage trifft der Rathauschef ganz bewusst, um möglichen Begehrlichkeiten anderer Klettgauer Vereine eine Absage zu erteilen. Für die Festgemeinschaft stellt diese Zusage ein Licht am Ende des Tunnels dar, auf dessen Grundlage dann ein „kleineres, kompakteres, gediegeneres Fest“ stattfinden kann.

Ganz gestrichen wird der „Badische Abend“ jeweils mit einer kostspieligen Band, ein Tanzabend, der ohnehin nicht mehr der Renner war, so zumindest belegen dies die rückläufigen Besucherzahlen. Fixe Größen wie der große Umzug am Sonntag, die Krönung der Weinprinzessin am Samstag und das Handwerkervesper sollen beibehalten werden.

Auch das etwas kleinere Festzelt wird ganz anders gestaltet sein: Die Großküche wird aufgelöst, es wird mit mehreren unterschiedlichen Spezialitätenständen mit Speisen und Getränken ausgestattet sein. Außerhalb befinden sich die wie immer die Fahrgeschäfte mit ihren Attraktionen.

Soweit war der Stand der Dinge vor Corona. Aber: „Wir, der Festausschuss, hatten all die Monate keine Sitzungen, es gab keine weitergehenden Planungen, Corona hat bei Weitem nicht nur das Winzerfest infrage gestellt“, sagt der Vorsitzende der Winzergenossenschaft Martin Stoll. So heißt es denn hoffen, dass 2021 das Fest wieder stattfinden kann, die derzeitige Weinprinzessin Ida Pousaz hält bis dahin wacker die Stellung, der Festausschuss steht in den Startlöchern.