Klettgau – Die Erzinger Musiker und Fußballer haben sich zusammen getan und feiern gemeinsam ein großes Fest der Blasmusik. Während der FC Erzingen sein zum 100-jährigen Bestehen angekündigtes Versprechen, mit der Bevölkerung im Rahmen eines Brass-Konzertes zu feiern, endlich einlösen kann, begeht der Musikverein Erzingen seinen 160. Geburtstag mit dem Bezirksmusikfest des Bezirkes drei.

Die Idee der beiden Verein, gemeinsam ein Wochenende mit Blasmusik zu feiern, wurde – wie sollte es anders sein – bei einem großen Fest, dem Erzinger Winzerfest, geboren. „Bei vermutlich fast allen Vereinen sind die fehlenden Helfer ein großes Problem, so gesehen, ist es nur naheliegend, dass sich Vereine zusammentun, um ein groß angelegtes Ereignis wie unseres gemeinsam zu stemmen“, erzählt Christoph Zimmermann, Vorsitzender des MV Erzingen.

Für den Samstag, 29. April, zeichnet sich der FC Erzingen verantwortlich, mit „Brass meets Charts Party“ wird in die Nacht hinein gefeiert, die bekannte Brassband „Brasslufthamma“ wird für Bombenstimmung sorgen, im Anschluss kann zur Musik von DJ Maimo weiter abgetanzt werden.

Am Sonntag, 30. April, ab 11 Uhr feiern elf Musikvereine aus dem östlichen Kreisgebiet, zu Ehren des Erzinger Musikvereines das große Bezirksmusikfest.

Der Erzinger Musikverein

Die offizielle, urkundlich belegte Gründung des Vereines datiert aus dem Jahr 1863, aber bereits zuvor gab es eine lose Musikantenschar. Die älteste Zeitzeugin dieser Epoche ist die alte Trommel, der in diesem Jahr eine besondere Bedeutung zukommt. Diese historische Trommel wurde im Revolutionsjahr 1848, als Erzinger Musikanten und Bürgermilitär in den Kampf gegen die Aristokratie ziehen wollten, mitgeführt. Aber die Erzinger Truppe kam zu spät, die Revolution war bereits in der Schlacht bei Kandern niedergeschlagen. Auf der Flucht musste die altehrwürdige Trommel zurückgelassen werden. Sie wurde Monate später bei Nacht und Nebel zurückgeholt. Wie eine Legende erzählt, sollen die Erzinger allzu oft auf ihrem Freiheitszug in die Wirtshäuser eingekehrt sein, so dass sie die entscheidende Schlacht verpassten. Seitdem sind drei Kriege, der Deutsch-Französische Krieg und die zwei großen Weltkriege, die sich in der Vereinsgeschichte widerspiegeln, über das Land gezogen. Mit zahlreichen prägenden Persönlichkeiten ist der Verein verbunden. Über 160 Jahre lang haben die Erzinger Musiker das Zeitgeschehen im Dorf in schweren genauso wie in glücklichen Zeiten musikalisch begleitet. Grund genug ein Fest zu feiern.

FC- Geschichte

Der zweite Jubilar, der FC Erzingen, ist mit seinen 100 Jahren um einiges jünger. Er wurde kurz nach Ende des Ersten Weltkrieges im Jahr 1920 gegründet. In dem damaligen Bauerndorf war dies eine überaus beachtliche Leistung der Gründerväter, denn unter bescheidensten Voraussetzungen wurde der Verein aus der Taufe gehoben, in Zeiten als dieser Sport auf dem Lande keine große Beachtung fand, vielmehr die Bevölkerung schwer unter den Folgen des Weltkrieges litt, dem nur zwei Jahrzehnte später der Zweite Weltkrieg folgen sollte. Heute zählt der Erzinger Fußballverein an die 375 Mitglieder, davon über 100 Kinder und Jugendliche. Der Verein verfügt mit dem Ludwig-Desiderato-Stadion, benannt nach dem großen FC-Gönner, über eine beeindruckende Sportanlage.

Aber 2020 hat die Pandemie wie andernorts das Jubiläumsjahr der Erzinger Fußballer mächtig durcheinandergewirbelt, an dem Festempfang mit geladenen Gästen konnte im Jubiläumsjahr mit verschärften Regeln gerade noch festgehalten werden, ebenso am Sportwochenende. An ein ausgelassenes Brass-Konzert in der Halle war jedoch nicht zu denken. Das kann nun endlich nachgeholt werden: Am Samstag, 29. April, wird mit dem Konzert der Brassband „Brasslufthamma“ eine ausgelassene Party gefeiert.