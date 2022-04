von Eva Baumgartner

Die Lesung des Autors Heinrich Steinfest, der sein jüngstes Werk, die „Amsterdamer Novelle“, in der Rechberger Gemeindehalle vorstellte, war gut besucht. Im Rahmen des Literaturfestivals „Erzählzeit ohne Grenzen“ tauchten die Besucher in die spannende Welt des Visagisten Roy Paulsen ein und folgten der Geschichte eines geheimnisvollen Fotos.

Roman entsteht in Schreibpause

Steinfest, der für seine Kriminalromane bekannt ist, las aus seiner „Amsterdamer Novelle“, die er während einer geplanten Schreibpause geschrieben hat. Der Auslöser der Erzählung war das Foto seines Sohnes, das ein Radfahrer, der ihm persönlich frappierend ähnlich sieht, vor einem historischen Amsterdamer Haus zeigt. „Dieses geheimnisvolle Foto war die Ausgangsidee, ich war der Chronist, der sich selbst entwickelnden Geschichte“, führte Steinfest eingangs aus.

Stühlingen Erzählzeit ohne Grenzen: Schweizer Autor Peter Stamm liest auf Schloss Hohenlupfen Das könnte Sie auch interessieren

Die Fiktion beginnt mit der Figur des TV-Visagisten Roy Paulsen, der keineswegs ein Radfahrer ist – geschweige denn, dass er jemals in Amsterdam war. Er geht der Sache auf den Grund, reist nach Amsterdam, findet das alte Gebäude und geht hinein. Was dort geschieht, gibt der Autor an diesem Abend nicht preis, nur soviel: „Es gibt fünf Tote, dennoch ist es kein Kriminalroman.“

Die Zuhörer hätten aber zu gern erfahren, wie es zu diesen tödlichen Verwicklungen kommen konnte oder wie sich die anbahnende Liebesgeschichte mit der in dem geheimnisvollen Haus lebenden Rechtsanwältin entwickelt. Steinfest verriet nur, dass sich alle Figuren im Laufe der Geschichte auf die Fotografie des Anfangs zu bewegen.

Persönliche Erlebnisse fließen mit ein

Nach diesem spannenden Ausflug nach Amsterdam gab es eine Lesezugabe aus dem jüngsten Steinfest-Krimi „Die Möbel des Teufels“. Auch in diesem Roman finden persönliche Erlebnisse des Schriftstellers, wie der Einsturz der Reichsbrücke in Wien 1976, ihren Eingang, den er frühmorgens als lauten Knall wahrgenommen habe.

Singen Programm für Erzählzeit steht fest: Literaturfestival ohne Grenzen findet von 2. bis 10. April statt Das könnte Sie auch interessieren

In der sich anschließenden Fragerunde zielten viele Fragen nach der Entstehung seiner Geschichten ab sowie auf seine Arbeitsweise. „Ich stehe unter einem Schreibzwang, dabei denke ich mir keinen Plot aus, sondern die Geschichte entwickelt sich von selbst in meinem Kopf.“ Pro Jahr schreibe er ein Buch. Alles was er erlebe, fließe mit ein, so leicht ihm das Schreiben falle, die Überarbeitung des Manuskriptes, sei doch mitunter sehr anstrengend. Abschließend erklärte er: „Das Scheiben meiner Geschichten ist für mich vielleicht ein bisschen wie träumen.“

Darum beneideten ihn an diesem Abend in Rechberg sicherlich alle Besucher und nicht wenige nutzten die Gelegenheit, ein vom Autor signiertes Buch mit nach Hause zu nehmen.