von Eva Baumgartner

Mit dem ersten Krämermarkt ist wieder ein Stück Normalität im Grießener Jahresablauf eingekehrt. Auch wenn der Auftakt etwas verhalten ausfiel, war die Stimmung bei Händlern und Marktbesuchern doch mehr als optimistisch, vermutlich auch, weil seit über anderthalb Jahren, seit Ausbruch der Pandemie, endlich wieder einmal ein Markt stattfinden konnte und glücklicherweise das Wetter mitspielte.

Was die Zahl der Händler anbelangt, hätten es ruhig ein paar mehr sein können, aber der harte Kern der Händler, der regelmäßig nach Grießen kommt, war da. Allen voran der große Stand mit Haushaltswaren, an dem sich im wahrsten Sinne des Wortes herrlich herumkramen lässt, mit einer Fülle von Nähutensilien und an dem zahlreiche Arten von Bürsten und alle nur denkbaren nützlichen Gerätschaften für Haus und Küche erstanden werden konnte.

Endlich konnte in Grießen nach langer pandemiebedingter Pause wieder ein Krämermarkt stattfinden. | Bild: Eva Baumgartner

Socken, Hüte, Mützen, Gewürze und Tees, Lederwaren,Kleidung, Schmuck und – ohne das ist ein Markt nicht denkbar – Spielwaren und Süßigkeiten. Das alles und anderes mehr wurde in der Markt- und Herrenstraße feilgeboten. Sofern es das Wetter wie am vergangenen Dienstag zuließ, war das entspannte Einkaufen unter freiem Himmel ein Vergnügen. Ein wesentlicher Faktor ist immer wieder der soziale Aspekt: Leute treffen, die neuesten Dorfgeschichten austauschen, bei Bratwurst und einem Getränk zusammensitzen und das Getümmel beobachten.

An zentraler Stelle stand der Impfbus des Landkreises bereit. Dort war Impfen ohne Termin möglich – ein Angebot, das kontinuierlich genutzt wurde.