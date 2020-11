von Albert Moser

Der Musikverein Dettighofen freut sich mit seinem Jungmusiker Kai Baumgartner über das Jungmusiker-Leistungsabzeichen in Bronze. Trompetenlehrer Janez Krt aus Eglisau/Schweiz bereitete Kai mit seinem Tenorhorn im Fernlernen auf die Lehrgangswoche des Blasmusikverbandes Hochrhein vor. Coronabedingt fiel die Lehrgangswoche in Steinabad aus, dafür gab es Instrumentalunterricht in den Räumen der Musikschule Südschwarzwald in Waldshut-Tiengen und zur Theorievorbereitung zwei Online-Seminare.