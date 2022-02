von Eva Baumgartner

In ihm haben vermutlich zwei Herzen geschlagen: eines für Geißlingen und eines für Lottstetten. In beiden Orten war Lothar Mülhaupt Bürgermeister und hat in seinen jeweiligen Amtszeiten – sei es in Geißlingen vor der Zwangseingemeindung zu Klettgau oder vier Jahres später 16 Jahre lang in der Gemeinde Lottstetten – viel bewegt. Mit seinem Tod im Alter von 85 Jahren ist nun ein Mensch aus dem Leben geschieden, der sehr viel im Amt des Bürgermeisters geleistet hat und dies, ohne viel Aufhebens um seine Person zu machen.

Lothar Mülhaupt war ein Mann der leisen Töne. Vielleicht erklärt das seine große Beliebtheit. Er kam ohne Aufgeregtheit daher, reißerische Worte waren nicht sein Ding. Vielmehr schien ihn eine ungewöhnliche Ruhe zu umgeben, die auf Kompetenz, große Erfahrung und ganz besonders auf Menschlichkeit gegründet war.

Zeit seines Lebens war er seinem Heimatort Geißlingen engstens verbunden. Hier lernte er seine spätere Ehefrau Helga kennen, eine Sandkastenliebe, die ihn sein ganzes Leben lang begleitete. Im damals noch selbstständigen Geißlingen startete der junge Lothar Mülhaupt in der Kommunalverwaltung seine berufliche Laufbahn, dort kletterte er die Karriereleiter hinauf.

Bürgermeister mit 30 Jahren

Nach zwölf Jahren im Amt des Geißlinger Ratschreibers, wurde er – noch nicht einmal 30 Jahre alt – 1966 mit überwältigender Mehrheit zum Bürgermeister gewählt. Doch die Gemeindereform des Landes setzte dem selbstständigen kleinen Geißlingen zum 1.1.1975 ein Ende. Nach der Zwangseingemeindung musste sich auch dessen Bürgermeister beruflich umorientieren.

Der Abschied Um Lothar Mülhaupt trauern seine Ehefrau Helga, seine drei Kinder sowie seine fünf Enkel und zwei Urenkel. Der Verstorbene wird im engsten Familienkreis in seinem Heimatdorf Geißlingen beigesetzt. Die öffentliche Abschiedsfeier zu Ehren des Geißlinger und Lottstetter Altbürgermeisters Lothar Mülhaupt findet am morgigen Freitag, 11. Februar, um 10.30 Uhr in der Gemeindehalle in Lottstetten statt.

Zu diesem damals brenzligen Thema „Gemeindereform“ stand im Sommer 2021 Lothar Mülhaupt ein letztes Mal dieser Zeitung Rede und Antwort, obwohl er sich gerade erst von einer schweren Erkrankung erholte. Wie immer war er hervorragend vorbereitet mit Zeitungsartikeln aus dieser Zeit, mit vielen Erinnerungen und Geschichten aus diesen turbulenten Zeiten.

Nach seiner Verabschiedung aus dem Amt war Lothar Mülhaupt ab 1975 Verwaltungsleiter beim Regionalverband Hochrhein-Bodensee in Waldshut-Tiengen, bis er 1979 zum Bürgermeister der Gemeinde Lottstetten gewählt wurde. Die Familie Mülhaupt, im Laufe der Jahre um drei Kinder angewachsen, zog in den Jestetter Zipfel.

In seinen zwei Amtsperioden hat er entscheidende Weichen gestellt, zahlreiche Investitionen in die Lottstetter Infrastruktur, von denen die Gemeinde noch heute profitiert – sei es die Entwicklung von Bau- und Gewerbegebieten, die Aufrüstungen der Schulen und des Kindergartens, der Entwicklung eines Dorfentwicklungskonzeptes, der Vereins- und Jugendförderung und vieles andere mehr. Auch war er einer der Gründerväter des Golfclubs in Nack.

In seiner Ära wuchs die Bevölkerung um rund 200 Einwohner auf knapp 2300 an. 1995 trat er in den Ruhestand ein. Nun konnte seiner Passion, dem Golfsport, endlich viel mehr Zeit widmen, ausgedehnte Ausflüge mit seiner Frau Helga in die Region unternehmen und bei langen Spaziergängen mit seinem Hund die Natur genießen.

Immer ein Auge nach Geißlingen

Über all die Jahre, auch wenn er nicht mehr in Geißlingen wohnte, war er seinem Heimatort dennoch weiterhin engstens verbunden. Des Öfteren verfolgte er Spiele des FC Geißlingen, ganz besonders wenn seine Enkel auf dem Platz standen. Selbstredend war er sowohl Mitglied bei den Fußballern als auch beim Musikverein. Sein Sohn Jürgen, der mit seiner Familie in Geißlingen wohnt, hat nur gute Erinnerungen an seinen Vater: „Er war ein Familienmensch, zwar hatte sein Beruf immer erste Priorität, aber wir Kinder konnten mit allen Anliegen zu ihm kommen, er hat uns immer geholfen.“