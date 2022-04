von eva baumgartner

Der Erzinger Musikverein bläst zum großen Zapfenstreich zu Ehren seines Dirigenten Elmar Maier. Mehr als drei Jahrzehnte hatte Maier die musikalische Leitung des Orchesters inne und hat den Verein zu dem geformt, was er heute ist. Mit einem großen Abschiedskonzert am heutigen Samstag treten die Musiker letztmals unter ihm in der Gemeindehalle auf.

Mit seinem Weggang endet in Erzingen eine musikalische Ära, in der unzählige große gesellschaftliche Anlässe musikalisch begleitet und umrahmt wurden. Immer wieder waren die Jahreskonzerte an Weihnachten die großen Höhepunkte im Erzinger Ortsgeschehen, die Jahr für Jahr für Begeisterung der Konzertbesucher sorgten sowie das hohe Niveau der Musiker unter Beweis stellten.

Dirigent Elmar Maier. (Archivbild) | Bild: Heidrun Glaser

Der Vorsitzende Christoph Zimmermann kann, nach den Qualitäten des Ehrendirigenten befragt, nur Pluspunkte aufzählen, die nicht nur seine musikalischen Fähigkeiten hervorheben, sondern Elmar Maier auch als hoch geschätzten Musikkameraden beschreiben: „Wir konnten immer auf ihn zählen. Es gab kaum ein Auftritt, bei dem der Vizedirigent einspringen musste.“

Großes Augenmerk habe Maier auf die Jugendarbeit gelegt. Sein Gespür für das, was jeder einzelne Musiker leisten kann, sei herausragend, ebenso wie sein glückliches Händchen für die Literaturauswahl, führt Zimmermann aus.

Aber nicht nur vor Ort ist Elmar Maier eine Größe, auch im Blasmusikverband Hochrhein – als Bezirksmusikdirigent und als Ausbilder – engagiert er sich seit Jahr und Tag und wurde hierfür mehrfach ausgezeichnet.

Das letzte große Konzert mit seiner Handschrift verspricht erneut ein besonderes Erlebnis zu werden. Die Musiker werden einen Querschnitt der Höhepunkte aus dem Schaffen der vergangenen Jahre präsentieren: die beliebte Mischung aus konzertanten Kompositionen, bekannten Filmmusiken, Rock und Pop und natürlich die klassische Marschmusik.

Das Konzert: Beginn ist am heutigen Samstag, 23. April, 20 Uhr, in der Gemeindehalle Erzingen. Der Eintritt an der Abendkasse beträgt zehn Euro, im Vorverkauf bei den Vereinsmitgliedern acht Euro. Reservierung sind per E-Mail (info@mv-erzingen.de) möglich.