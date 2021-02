In Dettighofen spielen einzelne Guggenmusiker, die Narrenzeitung wird mit einer Greifzange verkauft und es gibt einen Fasnachtsgottesdienst. Die Deko an den Häusern wird prämiert.

Auch in Corona-Zeiten wollten die Narren in Dettighofen die Fasnacht nicht völlig abschreiben. Am Schmutzige Dunnschtig konnte man am frühen Morgen bei klirrender Kälte und klarem Nachthimmel die Rhythmen einer kleinen Gruppe von Güllaschöpfern