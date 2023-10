Dettighofen – Bei herrlichem Herbstwetter feierte die kleine Klettgaugemeinde Weisweil die Einweihung des neuerrichteten Wegkreuzes „Herrgottsblick“ mit Sitzplatz auf dem Dorfberg Nackbuck. Viele Besucher nahmen an der Veranstaltung teil, die vom Männergesangverein Weisweil und der Alphornsolistin Lisa Stoll umrahmt wurde.

Der langjährige ehemalige Vorsitzende des Männerchores Markus Bollinger begrüßte als Initiator des neu geschaffenen Aussichtsplatzes und der Restauration des Wegkreuzes die zahlreichen Besucher und ging kurz auf die Historie des 48 Jahre alten Holzkreuzes ein. Als Dank und Erinnerung an das schwere Hochwasser das Weisweil im Jahr 1975 heimsuchte, wurde es von Otto Keller gezimmert und beim Ortsausgang nach Riedern aufgestellt, aber nach der Entfernung für Waldarbeiten lag es zugewachsen am Waldrand.

Um diesem unschönen Zustand ein Ende zu bereiten, restaurierte es der gelernte Zimmermann Markus Bollinger in mühevoller Kleinarbeit in seiner Werkstatt und schuf mit einigen Mitstreitern diesen schönen Aussichtsplatz mit prächtiger Sicht in die Rebberge und über die Landesgrenze hinaus in den Kanton Schaffhausen. Er dankte Uli und Arthur Keller für das Sponsoring des Materials und der Familie Schwarz für das zur Verfügung gestellte Grundstück. Für die vielen Arbeitsstunden zur Errichtung des Ruhe-und Aussichtspunktes bedankte sich Bollinger bei Marcel Bögi und Kurt Spitznagel.

Als bezeichnenden Abschluss seiner Rede sagte Bollinger:“ Wenn man früh morgens oder am Abend hier oben sitzt, den Blick in die Ferne schweifen lässt, wird man vielleicht ein bisschen dankbarer, dass wir hier in so einer friedlichen, schönen Landschaft Leben dürfen und die Alltagssorgen erscheinen einem nicht mehr so wichtig. Darum „Herrgott, was für ein Blick.“

Der Männergesangverein Weisweil unter der Leitung von Markus Süss sang im Festakt drei Lieder und die bekannte Alphornsolistin Lisa Stoll aus dem benachbarten Wilchingen gab einige Kostproben ihres Könnens unter dem Applaus des Publikums dar. Diakon Hans Klee segnete das Wegkreuz und den Sitzplatz und dankte den uneigennützigen Initiatoren für das geschaffene Kleinod. Die Organisatoren luden nach dem Festakt die Besucher zu einem Apéro und Brezeln ein.