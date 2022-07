von Eva Baumgartner

Mit einer heiteren Feier auf dem Hof der Klettgauer Realschule wurden 23 Mädchen und Jungen aus der Schule verabschiedet. Trotz dem wieder die Pandemie ihre Spuren hinterließ, insofern als die Rektorin Val Kobler als auch die Klassenlehrerin Tina Kaitzl mit dem Virus infiziert und deshalb das Haus hüten mussten, herrschte recht muntere Stimmung. Der laue Sommerabend mit Schülern, Lehrern, Eltern und Verwandten geriet zu einem gemütlichen Fest auf dem Schulhof. Musikalisch eröffnete Lehrer Ulrich Theurer mit beachtlichen Liedermacherqualitäten den Abend.

„Mit dem Schulabschluss in der Tasche, mit Plänen für die Zukunft beginnt ein neuer Lebensabschnitt mit großen Herausforderungen, aber auch mit Rückschlägen, doch sicherlich mit vielen weiteren Erfolgen“, so Bürgermeister Ozan Topcuogullari angesichts der beiden letzten Schuljahre, mit ihren erschwerten Bedingungen, mit Unterrichtausfall und Homeschooling, den Schulabschluss geschafft und so ein wichtiges Etappenziel erreicht zu haben, sei dies eine große Leistung, auf die die Schüler und deren Eltern stolz sein können, führte der Bürgermeister aus. Auch dank dem großen Einsatz der Lehrkräfte, die den Schülern eine solide Bildung vermittelten, stünden nun den Absolventen Tür und Tor offen. „Nutzen Sie Ihre Chancen, machen Sie den nächsten Schritt in die Zukunft, seien Sie mutig.“

Die Klassensprecher Jan Huber und Timm Reininger ließen noch einmal die letzten Schuljahre mit ihren Höhen und Tiefen Revue passieren, unisono erklärten sie, dass, auch wenn vieles schwierig und schwer gewesen sei, der Zusammenhalt der Schüler untereinander umso stärker gewachsen sei. Großen Unterhaltungswert hatte das von Schülern ausgeheckte Quizspiel sowie der Wissenswettbewerb zwischen Schüler- und Lehrermannschaft.

Schließlich fand Konrektorin Constanze Trumpf schöne, herzliche Abschiedsworte. Sie verglich die erfolgreich gemeisterte Schulzeit mit der Tour de France, wobei die Schüler jetzt die erste Bergetappe mit dem Abschluss in der Tasche erreicht hätten. „Aber die schwierigste Bergetappe liegt noch vor euch, sie ist mitunter nur über Umwege und mit vielen Abzweigungen zu erreichen“, betonte sie. Mit der feierlichen Zeugnisübergabe hieß es Bahn frei für das gemütliche zwanglose Beisammensein der Schulgesellschaft mit Gästen, vielerlei Leckeres aus der Schulküche stand für die Hungrigen bereit.