von Albert Moser

Bei der Hauptversammlung des FC Dettighofen ging der Vorsitzende Sebastian Schulze im Rechenschaftsbericht auf das abgelaufene Jahr ein und stellte Aktionen wie das Pflanzen von 200 Bäumen zum Jubiläum sowie die abgeschlossene Renovierung der Duschen und Umkleideräume in den Mittelpunkt. Er lobte das kürzlich abgehaltene Senioren-Gedenkturnier, das endlich wieder Leben auf die schöne Waldsportplatzanlage gebracht habe. Positiv sei auch die abgeschlossene Revision der Flutlichtlampen.

Erfolgreiches Angebot

Schulze hofft, dass im nächsten Jahr das schon zweimal ausgefallene Grümpelturnier wieder ausgetragen werden kann und am 11. Dezember die Weihnachtsfeier stattfinden kann. Ein neues Angebot kann der Fußballclub mit dem „Outdoor-Border-Crosser-Training“ mit der Sport-Physiotherapeutin Nadine Rutschmann anbieten. Rutschmann nutzte die Gelegenheit und stellte im Anschluss an den Vorstandsbericht das vielfältige Programm vor. Durch das neue Programm seien 24 neue Mitglieder zum Verein gestoßen.

Die Finanzen

Der Kassenbericht von Bernd Frei zeigte die Lücken durch fehlenden Spielbetrieb und geschlossenes Vereinsheim auf. Außerdem fehlen für die Sanitärrevisionen vom Sportbund zugesagten Fördermittel von 10.000 Euro, die wegen der langen Wartefristen des Gesamttopfes erst in ein bis zwei Jahren fließen werden. Froh sei man über die 20.000 Euro des Fördervereins FC Dettighofen, die das Kredittotal auf aktuell 16.000 Euro drücken. Die Endabrechnung der Sanierung sei mit 53.000 Euro etwas humaner ausgefallen.

Die Mannschaftsberichte

Patrizio de Feo von der ersten Mannschaft und Jürgen Rüdt von der zweiten zeigten sich zuversichtlich, was die kommende Saison angeht. Immerhin stoßen Simon Studinger (zurück vom FC Hochrhein) sowie Moritz Schaub und Nikolai Will aus der Jugend zu den Aktiven. Für die kommende Saison sind 35 Jungen und Mädchen in der Jugendabteilung aktiv, was Jugendleiter Sven Waser auch mit einem Dank an die Juniorenbetreuung verband. Auch die Damenmannschaft steht wieder parat, die mit Elmar Hartmann und Rolf Griesser als Trainer in einer Spielgemeinschaft mit Lottstetten antritt.

Die Wahlen

Bürgermeisterstellvertreter Axel Schaub führte durch die Wahlen. Es wurden mit der stellvertretenden Vorsitzenden Corina Krügle, Kassierer Bernd Frei, Beisitzer Martin Griesser (Werbebanden) und Beisitzer-Vereinsheim Christian Rüdt gewählt. Für den abgetretenen Dirk Bertz tritt neu Toni Spörndle das Amt Bau/Technik an.

Dank und Pläne

Der Vorsitzende Sebastian Schulze dankte Schiedsrichter Paul Enderling für sein 15-jähriges Engagement mit einem Gutschein. Die Platzwarte erhielten ein Weinpräsent für die aufwendige Pflege der Anlage. Zum Abschluss der Hauptversammlung rief der Vereinschef die Anwesenden auf, sich alle impfen zu lassen, damit man in Zukunft einander wieder einigermaßen normal begegnen könne. Als nächste Veranstaltungen finden am 29. Juli der Dämmerschoppen des Musikvereins auf dem Sportplatz und am 19. September der Family Day statt.