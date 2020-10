von Eva Baumgartner

Nach der Sommerpause hatte der Gemeinderat Klettgau über eine große Anzahl von Bauanträgen zu beraten. Zwei davon sorgten für Diskussionsstoff. So der geplante Neubau eines Mehrfamilienhauses in der Erzinger Bohlgasse, der schon mehrfach vom Bauherren eingereicht und erneut abgelehnt wurde. Das Grundstück liegt südlich des Erzinger Rathauses. Die enge Stichstraße zweigt von der viel befahrenen L 163a ab. Nach dem Abriss des alten Gebäudes soll dort ein dreistöckiges Haus mit fünf Wohnungen, fünf Carports und zwei bis vier Stellplätzen entstehen. Die beengten Verhältnisse, vor allem die schmale Bohlgasse, die mehrere private Häuser als Stichstraße erschließt, verlangt ohnehin schon von den Anwohnern eine große Rücksichtnahme und Vorsicht, denn die Ein- und Ausfahrt in die L 163a ist prekär.

Klettgau-Erzingen Einen Gottesdienst und gemütliches Beisammensein statt Spektakel gab es beim Winzerfest in Erzingen Das könnte Sie auch interessieren

Ausschlaggebend für die erneute Ablehnung war jedoch die Geschossflächenzahl (GFZ) von 0,78. Sie gibt an, wie viele Quadratmeter Stockwerksfläche pro Quadratmeter Grundstücksfläche gebaut werden dürfen. Die umliegenden Häuser weisen eine viel niedrigere GFZ auf, das Bauvorhaben fügt sich nicht in die umgebende Bebauung ein. „Das fällt aus dem Rahmen“, befand Bürgermeister Ozan Topcuogullari.

Nachbarschaftsstreit

Ein ungewöhnliches Anliegen hatte ein Hausbesitzer in Rechberg. Er möchte die Einfriedung seines Grundstückes mit Nadelgehölzen am Birkenweg erhöhen, um die unverputzte, hohe Gartenmauer seines Nachbarn, die mit hohen Türmchen versehen ist, zu verdecken. Wie sich im Laufe der Sitzung herausstellte, liegt dem Anliegen vermutlich ein Nachbarschaftsstreit zugrunde: „In den will sich die Gemeinde nicht einmischen“, betonte der Bürgermeister. Erlaubt sei eine Zaun- oder Heckenhöhe von 1,2 Metern. Letztlich befürwortete der Gemeinderat, dass der Antragsteller die Hecke bis zur zwei Meter hohen Oberkante der Mauer wachsen lassen darf, nicht aber auf Türmchenhöhe.