So geht es weiter

Ob die katholische Kirche diese Gefühle zahlreicher Erzinger berücksichtigen wird – will heißen den Pfarrhof an die eigens gegründete Regionalentwicklungsgenossenschaft Klettgeno verkaufen wird – entscheidet sich zum Jahresende. Bei der jüngsten Vorstellung des Planungskonzeptes in der Pfarrschür kamen viele Anfragen nach mietbaren Räumlichkeiten, ebenso viele Angebote zur Mitarbeit und Mithilfe.