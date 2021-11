von sk

Bei der Mitgliederversammlung des Gesangvereins Eintracht Erzingen in der Gemeindehalle Weisweil ist Erika Urban zur neuen stellvertretenden Vorsitzenden gewählt worden. Eingangs begrüßte die Vorsitzende Ingrid Büche Dirigentin Karin Brogle und die Sänger. Im Jahr 2020 konnte wegen der Corona-Pandemie keine Versammlung stattfinden. In einer Schweigeminute wurde den verstorbenen Passivmitgliedern gedacht. Dies schreibt der Gesangverein Eintracht Erzingen in einer Pressemitteilung.

Verein und Kontakt Der Gesangverein Eintracht Erzingen hat in seiner langjährigen Geschichte – er wurde 1851 gegründet – vieles erlebt. Gegründet wurde er als Männerchor, seit 1972 ergänzen aber auch Sängerinnen den Chor. Die Vorsitzende des Gesangvereins Eintracht Erzingen ist derzeit Ingrid Büche, Wilchinger Straße 21, 79771 Klettgau-Weisweil. Der Kontakt ist möglich unter der Telefonnummer 07742/68 58.

In ihrem Bericht ging Ingrid Büche auf die außergewöhnliche Situation der Mitgliederversammlung und der vergangenen eineinhalb Jahre ein, die durch die weltweite Corona-Pandemie geprägt waren. Nach dem 8. März 2020 erstarb das Vereinsleben. Es durfte nicht mehr geprobt werden und alle vorgesehenen Veranstaltungen und Konzerte mussten abgesagt werden.

Die Sänger trafen sich jeweils im Sommer 2020 und 2021 zweimal im Freien, um sich nicht ganz aus den Augen zu verlieren. Den Jahresbericht hatte Schriftführer Volker Griesser verfasst und dieser rief das geschrumpfte Vereinsjahr nochmals in Erinnerung.

Chorleiterin Karin Brogle erinnerte an die intensive Probenarbeit für das Konzert am 14. März 2021, das abgesagt werden musste. Auch das Adventskonzert 2021 fällt definitiv aus. Das Frühlingskonzert 2022 ist in Planung und soll unter dem Motto „170+1 Jahre GV Erzingen“ stehen. Karin Brogle motivierte alle Sänger für die kommende Probenzeit.

Kasse und Wahlen

Der Kassenbericht von Bernd Siebler war detailliert und wies in der Jahresrechnung am Ende infolge entsprechender Zuwendungen ein Plus auf. In herzlichen Worten dankte Ingrid Büche Siebler für die gewissenhafte Kassenführung.

Josef Brogle übernahm die Entlastung des Vorstands und leitete die Wahlen, die wenige Veränderungen brachten. Neu im Amt sind die stellvertretende Vorsitzende Erika Urban sowie die Beisitzerinnen Rosemarie Gehringer und Irene Enderling. Der übrige Vorstand wurde im Amt bestätigt.

Bei Arnold Gamp, der nicht mehr kandidierte, bedankte sich Wahlleiter Josef Brogle für seine stetige Tätigkeit für den Verein. Viele jetzige Mitglieder haben durch ihn den Weg zum Chor gefunden. Ingrid Büche dankte ebenfalls für die langjährige Arbeit mit viel Herzblut und überreichte ein Geschenk.

Für den reibungslosen Ablauf der Versammlung, die gute Zusammenarbeit des Vorstands und bei allen Sängern bedankte sich Ingrid Büche und wünschte allen gute Gesundheit und Vorfreude auf die beginnende Probentätigkeit.