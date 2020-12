von Eva Baumgartner

In edler Mission machten sich die Sechstklässler der Realschule Klettgau zu Fuß auf nach Rechberg zum Biohof Gasswies. Mit dabei hatten sie 250 Euro, die sie der Bäuerin Silvia Rutschmann im Kuhstall mit einem fröhlichen „großen Muh“ übergaben.

Auch den Katzen geht es gut auf dem Hof Gasswies. | Bild: Eva Baumgartner

Den Geldbetrag haben die 21 Schüler der 6 b durch wochenlangen Muffin-Verkauf in der Schulpause zusammenbekommen, mit dem Ziel vor Augen einem kleinen männlichen Kälbchen ein längeres Leben zu ermöglichen und den Biohof mit ihrer Spende zu unterstützen. Angefangen hat alles mit dem Umweltaktionstag an der Schule, mit einer Müllsammelaktion und dem Thema Klima, in diesem Zusammenhang ist die Massentierhaltung ein großer spürbarer Faktor in der Klimabilanz. Die mit Billigfleisch gefüllten Kühlregale der Supermärkte sprechen Bände. Grund für die Schulklasse sich die Tierhaltung genauer vor Ort anzuschauen.

Emotionen kommen hoch

Zuvor jedoch wurde im Unterricht die Tierhaltung der konventionellen Landwirtschaft genauer unter die Lupe genommen. „Dabei sind beim Thema Bullenkälber mit ihrem schrecklichen Leidensweg viele Emotionen hochgekommen“, berichtet die Klassenlehrerin Ramona Bartholome.

Die Fleckviehkühe werden auf dem Rechberger Biohof nicht enthornt und zusammen mit ihren Kälbern artgerecht gehalten. | Bild: Eva Baumgartner

Das ist nicht verwunderlich, denn das Los der Bullenkälber der Milchrassen ist meist – weiß Gott – ein Schreckliches. Da diese zu wenig Fleischansatz haben und eine Mast bis zur Schlachtung weit weniger wirtschaftlich ist als bei den Fleischrassen.

Das bedeutet die männlichen Kälbchen werden im Alter von zwei Wochen in der Regel in große Kälbermast-Betriebe, meist ins europäische Ausland, transportiert, wo sie mit Spezialmastfutter gemästet und dann nach sieben bis acht Monaten geschlachtet werden.

Viele Kälber sterben

Dabei sterben gar nicht wenige der Kälber auf dem langen Transportweg. Eine grausame Wahrheit, die den Klettgauer Schülern schwer zu schaffen machte, aber ihnen auch deutlich vor Augen führte, dass der Verbraucher die Macht hat zu entscheiden und mit seinem Kaufverhalten zu bestimmen.

Der Biohof Der Biohof Gasswies in Klettgau hält 50 Fleckviehkühe, eine Zweinutzungsrasse. Deren männliche Kälber dürfen, genau so wie die weiblichen, bei der Mutter saugen. Die Jungbullen werden nicht kastriert und selbstverständlich auch nicht enthornt. Wenn sie alt genug sind, dass sie ohne Mutter und Amme zurecht kommen, werden sie bei einem wenige Kilometer entfernten ökologisch wirtschaftendem Partnerbetrieb in Gruppen gehalten und bis zur Schlachtreife, dann sind sie zwei Jahre alt, mit viel Gras und etwas Mais und Futtergetreide gemästet. Auch dort haben die Tiere respektvolle Haltungsbedingungen, einen schönen Stall und ausgedehnte Weideflächen. Weitere Informationen über den Biohof gibt es im Internet (www.hof-gasswies.de).

„Ein erster Besuch auf dem Biohof Gasswies mit seiner artgerechten Tierhaltung übertraf alle Erwartungen der Schüler“, berichtet die Klassenlehrerin Ramona Bartholome. „Die Kühe und Kälber sehen glücklich aus“, war der Eindruck Schulklasse, die sich dann spontan entschloss, eine Patenschaft für ein Bullenkalb zu übernehmen. Und die Mädchen und Jungen ließen Taten auf Worte folgen. „Eure Bruderkalb-Patenschaft hilft uns wirklich. Es ist eine Freude, dass ihr wahrnehmt, was in der Landwirtschaft passiert, und dass ihr mithelft, das zu ändern“, erklärte Bäuerin Silvia Rutschmann bei der Geldübergabe und lud alle Schülerinnen und Schüler zu einer großen Runde Kirschsaft ein.