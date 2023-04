Nach einer dreijährigen Osterkonzertpause konnte sich der Musikverein Dettighofen (MVD) über eine voll besetzte Gemeindehalle freuen. Die traditionelle Veranstaltung fand mit der Teilnahme des Musikvereins Geißlingen (MVG) großen Anklang und die Musikfreunde etlicher befreundeter Vereine machten ihre Aufwartung. Die Musiker aus dem Klettgau unter der musikalischen und präsidialen Leitung von Florian Grießer, gestalteten den ersten Teil des Abends.

Die Musiker eröffneten mit dem Begrüßungsstück „Unity Fanfare“, das das Publikum auf den Konzertabend einstimmte. Mit einem gekonnten Klarinettensolo wartete Jonathan Grießer in dem Werk „Follow Me“ auf und erntete mit den Musikern des Musikvereins Geißlingen großen Beifall. Mit dem Ohrwurm „Up in the sky“ der Band 77 Bombay Street, nach einem Arrangement von Patrick Fischer, trafen die Gastmusiker den Nerv der Zuhörer.

Theresa Schmid stellte das Programm des MVG gekonnt vor und mit „Children of Sanchez“, dem Soundtrack von Chuck Mangione zum gleichnamigen Film, folgte ein weiteres gefälliges Stück. Mit „Red Hot Chili Peppers“, einem von Thomas Asanger bearbeiteten Werk der amerikanischen Rockband gleichen Namens und einer vom Publikum gewünschten Zugabe, verabschiedeten sich die Musiker des Dirigenten Florian Grießer.

Nach der Konzertpause trat der gastgebende Musikverein Dettighofen mit seinem musikalischen Leiter Dirigent Bernhard Zimmermann auf. Mit dem Konzertmarsch „Die Isel“ und der Filmmusik „La Storia“, einem des Komponisten Ennio Morricone von Jacob de Haan gewidmeten Stücks, starteten die einheimischen Musikanten in den zweiten Teil des Abends. Vom arabischen Zauber von 1000 und eine Nacht des Medleys „Aladdin“ gefangen, nahm der Musikverein Dettighofen die Konzertbesucher mit auf die Reise nach Amerika, in das landschaftlich interessante „Oregon“, indem eine musikalische Fantasiereise mit Pferden, Kutschenwagen und Westernidylle erzählt wird.

Ehrung für Musiker

Das Programm rundete das Medley nach dem gleichnamigen Kinohit „The Greatest Showman“ und eine Zugabe ab. Die Musikangabe wurde abwechselnd von Aktiven des MVD vorgestellt. Die beiden Vorsitzenden, Simone Römersperger und Marcel Häring, ehrten die im Register Flöten, Klarinetten und Saxofon tätigen Sabine Hartmann und Lioba Bernhard für 25 Jahre musizieren. Beide Vereine hatten sich in vielen Proben, einzelnen Registerproben und Probewochenenden auf das österliche Doppelkonzert gewissenhaft vorbereitet. Sie boten den Zuhörern einen vielseitigen musikalischen Genuss.