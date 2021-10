Klettgau vor 5 Stunden

Ein Abend im Zeichen von Rot und Weiß: Sogar Fußball-Urgestein Hansi Müller gratuliert dem FC Grießen zum 100. Geburtstag

Der Fußballclub (FC) Grießen besteht seit 100 Jahren. Unter dem Motto „Ein Dorf – ein Verein“ feierte die FC-Familie dieses Ereignis am Samstag mit einem großen Jubiläumsfestbankett in der Gemeindehalle Grießen. Das unterhaltsame und abwechslungsreiche Programm wurde von dem österreichischen Zauberkünstler und Conférencier Martin von Barabü in Szene gesetzt.