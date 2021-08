von Vanessa Amann

Mit dem Wegfall der fünften Jahreszeit war es für den Narrenverein aus Rechberg ein ruhiges Jahr. Wie aktiv die Mitglieder ansonsten über das Jahr hinweg sind, verdeutlicht der Bericht des Schriftführers Marcel Marder. Auf teils ironische Weise berichtet er von den zahlreichen Veranstaltungen, die unter anderen Umständen stattgefunden hätten. Der erste Mai Hock, die Narrentaufe und zahlreiche Umzüge und Narrentreffen, wären nur einige davon. „Wem wollen wir eigentlich noch etwas vormachen?“, fragt er scherzhaft in die Runde.

Mit seinem Bestehen tragen die „Lättä-Schübel“ zu einem aktiven Dorfleben bei, wie deren Vorsitzende Heike Dolderer-Knoll erklärt. „Wir machen das ja nicht nur für uns, sondern auch für die Rechberger und die Leute aus der Gemeinde“, führt sie aus. Und obwohl die offizielle Fastnacht nicht stattfinden konnte, wollten es sich die Narren nicht ganz nehmen lassen. „Einige sind am Fastnachtssonntag trotzdem in ihre Häser geschlüpft und mit Abstand durch das Dorf gezogen“, sagt sie. Auch der Bericht des Kassierers Raffael Rutschmann fällt ähnlich unspektakulär aus. „Wir hatten über das Jahr hinweg gerade einmal 30 Buchungen“, setzt er die Mitglieder in Kenntnis. Dennoch schließt die Kasse mit einem Plus ab. Im kommenden Vereinsjahr teilen sich Jürgen Mick und Heike Dolderer-Knoll weiterhin den ersten Vorstandsposten. Lediglich Marcel Marder gibt sein Amt des Schriftführers an Annika Kammerl ab.

Die Ehrungen

Auf dem Programm der Hauptversammlung standen zahlreiche Ehrungen. So haben Janine Schilling, Martin Kalt und Dustin Fischer ihre fünfjährige Mitgliedschaft bereits im vergangenen Jahr erreicht. Hinzu kommen Laura Link, Raffael Rutschmann und Miriam Kipp für das Jahr 2021. Den silbernen Vereins-Pin für die zehnjährige Mitgliedschaft erhielten Sabine Link, Petra Kölle und Joachim Kipp.

Doch der besondere Dank für die langjährige Treue zum Verein galt Maria D‘Accurso und Bruno Schneider. „Seit 15 Jahren bist du die Seele des Vereins“, sagt die Vorsitzende an Maria D‘Accurso gerichtet. Für Bruno Schneider gab es einen weiteren goldenen Pin für seine 20-jährige Mitgliedschaft. „Wir sind sehr stolz, dass wir dich im Verein haben und du dich stets einbringst“, so Dolderer-Knoll.