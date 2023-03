Unter einem neuen Vorzeichen gestanden hat das Konzert des Musikvereins Erzingen in der Kirche. Der neue Dirigent Edgar Kaiser gab seinen Einstand vor einem Publikum, das den neuen musikalischen Leiter sicherlich mit Argusaugen beobachtete. Denn mehr als drei Jahrzehnte lang stand Elmar Maier als Dirigent den Erzinger Musikern vor, er hat das Orchester geprägt wie kein anderer zuvor. Mit seinem Weggang hat er große Fußspuren hinterlassen, die zu füllen es schwer ist.

Zahlreiche Besucher waren in die katholische Kirche gekommen – so viele, wie an hohen kirchlichen Feiertagen. Das dürfte sicher auch ein bisschen der Neugierde geschuldet gewesen sein, den neuen musikalischen Leiter in Augenschein zu nehmen. Um es vorwegzunehmen: Das kurzweilige, spannende Konzert endete mit stürmischem Beifall, der nicht nur dem Orchester galt, sondern auch dem neuen Mann davor. Durch das gut einstündige Programm führte Corina Keller, die zu den jeweiligen Kompositionen, deren Handlungsrahmen und Hintergründen interessante Einführungen lieferte.

Der Konzertauftakt mit „Adventure“ von Markus Götz war ein spannendes Hörerlebnis, das umgehend ein Kopfkino auslöste. Das Stück erzählt die abenteuerliche Geschichte eines Helden, der viele Gefahren und Bedrohungen zu bestehen hat und eine zarte Liebesromanze erlebt, um dann wieder zu neuen Abenteuern aufzubrechen. Die Musiker bescherten den Zuhörern ein herrliches Erlebnis, dem begeisterter Applaus auf dem Fuße folgte.

Mit dem bekannten Stück „Air On The G-String“ von Johann Sebastian Bach führte die Reise in ruhigere Gewässer. Es war eine gefühlvolle, entspannende Melodie, die nach dem aufregenden Heldenabenteuer dem Zuhörer genießerische Ruhe gönnte. Auch „Pavane In Blue“ von Ted Huggens, ein wunderschöner, langsamer Blues, mit den Solisten Andreas Pauly am Flügelhorn und Felix Seebacher am Altsaxophon, war sehr bewegend. Beiden Solisten spendete das Publikum begeistert Beifall. Einen Richtungswechsel gab es mit „Voyage Into The Blue“ von Naoja Wada. Dabei nahm der Musikverein die Zuhörer mit auf eine Flugreise: Es gab vertonte Bilder vom Start in den von Sternen übersäten Nachthimmel bis zur Landung bei Sonnenaufgang.

Einen großartigen Auftritt hatte Ralf Stoll am Flügelhorn in „My Dream“ von Peter Leitner. Nicht nur die Zuhörer waren begeistert, Dirigent Edgar Kaiser musste seiner Begeisterung mit einer Umarmung des Solisten Luft machen. Schließlich neigte sich das Konzert seinem Ende zu. „Dramatic Tales – die Sage vom Todten Moos“ von Markus Götz – bildete den Schluss- und Höhepunkt des Konzerts. Es war ein gewaltiges Stimmungsbild mit unterschiedlichsten Stilmitteln aus Barock und Kirchenmusik, Rhythmen aus Pop und Rock. Eine im wahrsten Sinne des Wortes mitreißende Darbietung des Orchesters und seines temperamentvollen Dirigenten ging damit offiziell zu Ende. Für die Besucher gab es auf den Bänken kein Halten mehr, tosender Applaus brauste durch die Kirche. Unnötig zu erwähnen, dass eine Zugabe gefordert und geliefert wurde. Letztlich bleibt festzuhalten: Das Debüt des Edgar Kaiser in Erzingen war mehr als nur beeindruckend.