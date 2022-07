Die Musiker der Dorfmusik Rechberg haben sich für die Hauptversammlung in diesem Jahr am Samstag, 16. Juli, bei der Dirigentin Julia Wehinger im Garten getroffen. Schon als Gabi Huber, Schriftführerin des Vereins, den Jahresbericht verlas war klar: So langsam nimmt das Vereinsleben nach den Pandemiejahren 2020 und 2021 wieder Fahrt auf.

„Ich freue mich, dass wir im Februar wieder mit der Fasnacht starten konnten. Wenn auch nur mit einem kleinen Programm“, sagte Wehinger. Die Musiker trafen sich am schmutzigen Donnerstag um sechs Uhr morgens zum Wecken. Am Fasnachts-Sonntag sind sie gemeinsam mit dem Narrenverein durch die Rechberger Straßen gezogen.

Gewinne des Sommerfests 2022 füllen Vereinskasse ordentlich auf

Und auch nach Fasnacht gab es in diesem Jahr wieder mehr Auftritte und Events. Das Highlight: Die Musiker organisierten für den 25. und 26. Juni das traditionelle Sommerfest. Dabei mussten sie nach dem Zeltaufbau am Donnerstag zuvor kurz zittern. Kaum stand das Zelt, traf Rechberg abends ein Gewitter. Doch das Glück war auf der Vereinsseite und das Zelt stand auch am Freitagmorgen noch.

Kassiererin Sandra Huber hatte eine kleine Motivationsspritze für die Hauptversammlung vorbereitet und verriet: Das Sommerfest spülte einen vierstelligen Betrag in die Kasse. „So viel haben wir noch nie eingenommen“, erklärte die Kassiererin. Zum Ende des Vereinsjahrs 2021 verzeichnete Sandra Huber dank vieler Spenden und angezogener Schrottpreise ein Plus von 3600 Euro in der Kasse. Die Männer der Dorfmusik organisieren den Alteisen-Container im Dorf.

Carsten Huber ist neuer Vorsitzender der Dorfmusik Rechberg

Der wohl wichtigste Punkt der Versammlung waren die Neuwahlen. Benjamin Ritzmann, Freie Wählervereinigung Klettgau, leitete diese als Gemeindevertreter. Unter anderem galt es, den Vorstand neu zu besetzen. Carsten Huber hatte sich bereit erklärt, den Posten zu übernehmen. Die Musiker wählten ihn einstimmig in das Amt. Schon in den Jahren 2002 bis 2004 und 2008 bis 2013 war Carsten Huber Vorsitzender des Vereins.

In diesem Jahr löste er seine Tochter Julia Wehinger ab, die zuvor Dirigentin und Vorsitzende in Doppelunion war. Neu als Beisitzer in das Vorstands-Team wurden Luana Görtz und Paul Genswein gewählt. Aurelie Mayer verstärkt die Dorfmusik Rechberg als neu aufgenommene Musikerin ab sofort an der Querflöte. Der Verein zählt außerdem weiterhin auf eine starke Jugendausbildung: Trotz der Pandemie zählt die Dorfmusik aktuell 28 Jungmusiker.

Die Musiker planen weiter vorsichtig in die Zukunft. Zur Debatte stehen aktuell ein Dämmerschoppen im Oktober und ein Konzert Ende November. Ob und was die Vereinsmitglieder davon umsetzen, soll sich in den kommenden Wochen entscheiden. Fest steht aber schon jetzt: Verhängt die Regierung keinen unvorhergesehenen Lockdown, ist die Dorfmusik Rechberg an der Fasnacht 2023 dabei.