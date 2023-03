Die Mitglieder der Dorfmusik Rechberg haben bei der Hauptversammlung auf ein gelungenes Sommerfest und ein schönes Konzert zurückblicken können. Das Fest im Juni ist die Haupteinnahmequelle des Vereins und hat dazu beigetragen, dass die Kassenbilanz positiv ausfiel. Auch gesunkene Ausgaben verzeichnete Kassiererin Sandra Huber. Der Jahresbericht, vorgetragen von Schriftführerin Gabi Huber, beinhaltete unter anderem Glückwünsche für alle Jungmusiker, die in den vergangenen Monaten ein Jungmusiker-Leistungsabzeichen mit nach Hause brachten. Zudem wurden gleich fünf Mitglieder im vergangenen Jahr für 40 Jahre Musik geehrt. Zur Sprache kamen auch der Jugendausflug, das Probenwochenende und die Fasnacht.

Jugendausbildung im Fokus

Dirigentin Julia Wehinger lies die Musiker wissen, dass sie den Schwierigkeitsgrad für das vergangene Jahreskonzert wegen der Cororna-Jahre bewusst etwas herabgeschraubt hatte. Doch das Konzert lief gut. „Wir sind musikalisch wirklich gut aufgestellt und ich habe nicht das Gefühl, dass uns Corona zurückgeworfen hat“, lauteten ihre Worte. Für sie hat vor allem die Jugendarbeit höchste Priorität, auch wenn der Verein zur Zeit viele Kinder und Jugendliche ausbilde.

Leonard Stoll wurde als Musiker neu in den Verein aufgenommen. Antje Brodscholl wurde als stellvertretende Vorsitzende einstimmig im Amt bestätigt. So auch Sandra Huber als Kassiererin und alle bisherigen acht Beisitzer. Die Mitglieder der Dorfmusik wählten zusätzlich Tobias Manz neu als Beisitzer hinzu. Zum Schluss der Hauptversammlung gab das Vorstands-Team bekannt, dass die Dorfmusik Rechberg am Vereinswettbewerb von Sparkasse und SÜDKURIER teilnimmt.

Termine 2022 sind der Auftritt beim Bezirksmusikfest Erzingen am 30. April, das Sommerfest am 17. und 18. Juni, ein Auftritt in Schönenbach am 1. Juli, der Auftritt beim Klettgautreffen am 9. Juli und das Jahreskonzert am 2. Dezember.