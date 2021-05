von Vanessa Amann

Die Hauptversammlung des DLRG Klettgau spiegelt die Auswirkungen der Pandemie auf die Vereinslandschaft in der Gemeinde wider. Die Vorsitzende Astrid Kern und die Vertreter der Stützpunkte in Mauchen, Stühlingen und Jestetten ziehen eine positive Bilanz für 2019; die Saison 2020 fiel maßgeblich ins Wasser. Überschattet wurde das Corona-Jahr außerdem von dem Tod des „Urgesteins“ und Gründungsmitglieds Siegfried Flogaus, der erst 2019 mit der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg für sein außerordentliches Engagement ausgezeichnet worden war. Die rege Teilnahme an der erstmalig online stattfindenden Versammlung und die zahlreichen Ehrungen der Mitglieder zeugen von einem intakten Vereinsleben.

„Wir hoffen, dass es jetzt besser wir“, fasst Frank Hotz, Ausbilder des Stützpunkts Mauchen, die Meinung aller Mitglieder treffend zusammen. So gebe es einiges an Nachholbedarf. Er verweist dabei auf die Bereiche der Rotkreuz-Kurse und der Deutschen Rettungsschwimmabzeichen. Diese Aufholjagd sieht auch der Referent des Stühlinger Stützpunktes, Johannes Bächle, als notwendig an: „Gerade die Prüfungslizenzen der Ausbilder sind wichtig, um den Nachwuchs fit zu machen.“ In diesem Sinne engagierten sich die Mitglieder aus Jestetten im vergangenen Jahr am Kindersportcamp und wollen dieses Programm auch weiterhin unterstützen, so Petra Oellerking-Mumme.

Die Finanzen des Vereins lassen einen optimistischen Ausblick auf die Saison zu und ermöglichen notwendige Renovierungen sowie Anschaffungen. Die neue Kassiererin Nicole Marciniak ist Nachfolgerin des verstorbenen Siegfried Flogaus und drückte dessen vorbildliche Arbeit aus. Seit 1957 war Flogaus im Vorstand und erhielt unzählige Verdienstabzeichen, zuletzt 2009 das Verdienstabzeichen in Brillant. Als Ehrenvorsitzender des DLRG Bezirks Hochrhein prägte er außerdem den Wasserrettungsdienst und setzte sich als Ausbildungsleiter für die kommende Generation ein. Besonderer Dank galt an diesem Abend Friedbert Pabst, der mit dem Ehrenabzeichen der DLRG in Bronze geehrt wurde und laut Astrid Kern „die treibende Kraft des Stühlinger Schwimmbads und der Schwimmfreunde“ ist. Antje Brodscholl und Johannes Bächle erhielten für ihre „unermüdliche Bereitschaft“ das Abzeichen in Silber.

Die Ehrungen

Für die Jahre 2020 und 2021 fanden Ehrungen für zehn, 40, 50 und auch für 65 Jahre Mitgliedschaft in der DLRG Ortsgruppe statt. Johannes Weißenberger und Carmen Grießer-Kramer erhalten die silberne Ehrennadel für 40 Jahre. Über die goldene Ehrennadel und damit 50 Jahre Mitgliedschaft freuen sich Gustav Bendel, Wolfgang Grießer, Ulrich Kujawa, Wolfgang Ritter und Gerhard Wottke. Auch dem kürzlich verstorbenen Horst Preuß wird an dieser Stelle für seine 50-jährige Mitgliedschaft gedacht. Siegfried Sautter wurde für seine 65-jährige Mitgliedschaft geehrt.