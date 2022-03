von Vanessa Amann

Urlauber sind meist mit ihren Handys oder Kameras bewaffnet, um Erlebtes auf ihren Reisen festzuhalten. Nicht so die Künstlerin Ingrid Veit, als sie Guatemala auf ihrer Studienreise 2003 bereiste. Ihre Geheimwaffe war ihr Aquarell-Malkasten und ein Skizzenbuch. Und auch noch nach 20 Jahren begleiten Veit die Eindrücke, Stoffe und Erinnerungen aus Guatemala.

„Es war mir ein Anliegen, meine Gemälde und auch die gesammelten Artefakte aus dieser prägenden Zeit noch einmal auszustellen“, betont sie. Denn die rund 50 entstandenen Werke in der Zeit zwischen 2003 und 2005 hat sie bereits in den guatemaltekischen Botschaften in Berlin und München ausgestellt. Ab dem 10. April bis Pfingsten können die Reisebilder und Textilien in der St.-Georg-Kirche in Erzingen betrachtet werden.

Knallige Farben und regionale Muster und Embleme finden sich auf den traditionellen Kleidungsstücken der Mayas. Links zu sehen ist eine Jungen-Hose, rechts ein Huipil, dieser ähnelt einer Tunika. | Bild: Vanessa Amann

Während ein Großteil von Ingrid Veits Arbeiten Stillleben und Landschaften darstellen, war ihr Fokus in Guatemala ein anderer: „Es sind hauptsächlich Porträts entstanden, mit denen ich meine Wertschätzung gegenüber der kulturellen Identität und den Traditionen der Mayas ausdrücken möchte.“ Und dennoch betont sie die Gemeinsamkeit ihrer Arbeiten: „Das Leben und die Lebendigkeit kennzeichnen meine Werke.“

Bilder zeigen Alltägliches

Und so bilden die „Reisebilder aus Guatemala“ das alltägliche der Leben der indigenen Bevölkerung ab, ob beim Wäschewaschen, Nähen oder auf dem Markt – die Frauen sind präsent und lassen sich von Veit gerne zeichnen. „Natürlich haben die Menschen mich als Künstlerin mit Malkasten unter dem Arm direkt als solche erkannt. Dadurch haben sie auch Interesse an mir gezeigt und oft gelächelt“, berichtet sie.

Zur Person Ingrid Veit stammt aus Waldshut. Die Künstlerin hat 1997 an der Kunsthochschule Zürich ihr Studium abgeschlossen. Zahlreiche Preise, wie die Euro-Ehrennadel oder den Kunst-Oskar, hat sie nach eigener Aussage überreicht bekommen. Persönlichkeiten wie Konsuln, Botschafter oder Papst Benedikt XVI. besitzen noch heute Bilder von ihr. Zudem ist sie als Dozentin an öffentlichen und privaten Einrichtungen tätig.

Dabei hat Veit auf ihrer Reise die Kluft zwischen Arm und Reich aus erster Hand miterlebt. „Ich bin damals nicht nur bei der einheimischen Bevölkerung untergekommen, sondern auch bei einem europäischen Bankdirektor mit vielen angestellten Securities. Es war seltsam, diese Schere so hautnah mitzuerleben“, sagt sie.

Doch mit ihren Werken wollte sie keinesfalls auf die strukturellen Probleme – wie Ungleichheit, Korruption und Straflosigkeit – aufmerksam machen, als vielmehr die Einzigartigkeit von Land und Leuten betonen. „Die Menschen in Guatemala stehen zu ihrer Kultur, zu ihrem Leben und auch zu ihrer Armut. Es ist dieses Natürliche, was mich unglaublich geprägt und interessiert hat“, betont die Künstlerin.

Viele Porträts sind nach der Reise von Ingrid Veit nach Guatemala entstanden. Diese Frau hat die Künstlerin auf dem Markt in Chichicastenango im Westen Guatemalas entdeckt. | Bild: Vanessa Amann

Besonders beeindruckt hat Veit auch die Dankbarkeit der Menschen vor Ort. Für Kinder der indigenen Bevölkerung sei es keine Selbstverständlichkeit, eine schulische Bildung oder ein warmes Mittagessen zu erhalten. „Ob in der Schule, die ich besucht habe, oder am Esstisch zuhause, die Kinder waren dankbar und glücklich und haben dies ausgedrückt“, berichtet sie.

Erneute Reise ausgeschlossen

Für die Menschen vor Ort sei das Handwerk, die Landwirtschaft und der Handel von Produkten auf den Märkten eine wichtige Lebensgrundlage. Auch Stoffe und Kleidungsstücke, wie Huipil, können dort erstanden werden. „Jede Region oder ethnische Gruppe verarbeitet in den Kleidungsstücken typische regionale Merkmale. So werden bestimmte Farben verwendet oder Muster und Symbole wie für den Mais- oder Zwiebelanbau eingewebt“, erklärt Ingrid Veit.

Doch eine erneute Reise ziehe die Künstlerin nach 20 Jahren nicht mehr in Betracht: „Ich möchte es so in Erinnerung behalten, wie es damals war. Nach dieser Zeit hat sich bestimmt vieles verändert“, zieht sie in Betracht.